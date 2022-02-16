Yaşamın nasıl başladığına dair minik bir anlatı: Yaşamın Kısa Tarihi

Philip Bunting'in ele avuca sığmaz görselleriyle renklenen kitap, kolay anlaşılır ve ikna edici açıklamalar eşliğinde yaşamın kaynağını merak uyandırıcı bir anlatıya dönüştürüyor.

Bu Kitabı Yalama ve İçinde Bir İskelet Var! kitaplarının yaratıcısı Idan Ben-Barak'tan, tek bir hücrenin tüm dünyanın kaderini nasıl değiştirdiğine ilişkin minik bir anlatı Yaşamın Kısa Tarihi Çocukları, canlılığın kökeni üzerine bilimsel bir zaman yolculuğuna çıkaran bu ilginç öykü; insanların yüzyıllardır açıklığa kavuşturmaya çalıştığı ''Yaşam nedir?'' ve "Nasıl ortaya çıkmıştır?'' sorularına da yanıt arıyor.

Yaşam, harekettir, enerjidir, güçtür, bilgidir; sonsuz varyasyonla üreyen bir inşadır... Yaşamın ortaya çıkışı nasıl mı oldu peki? Bir başka deyişle, her şey nasıl mı başladı?

GİZEMLİ BİR HİKAYE

Çok, çok eskiden, nedenini ve nasılını kimselerin bilmediği tuhaf bir baloncuk çıktı ortaya. Özel bir baloncuktu bu. Öncelikle, yaşayan bir hücreydi ve birazcık farklıydı. Bu akıllı baloncuk aslında hepimizin atasıydı ve yaşamın gizemli hikâyesi de işte tam olarak böyle başladı...





YAŞAMIN KISA TARİHİ

Yaşamın Kısa Tarihi, minik okurların gezegenimize çok daha yakından bakmalarına fırsat tanıyor ve herkesi, renkli bilgiler ışığında, geçmişi milyarlarca yıl öncesine dayanan bir öyküyü yeniden keşfetmeye çağırıyor.