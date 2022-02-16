Euro
15.53
0.52%
Dolar
13.64
0.35%
Altın
813.66
0.41%
Borsa
2047
0.44%
Bitcoin
599.321
-0.70%
BTXN Coin
37.59
-0.13%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Yaşamın nasıl başladığına dair minik bir anlatı: Yaşamın Kısa Tarihi

    Philip Bunting'in ele avuca sığmaz görselleriyle renklenen kitap, kolay anlaşılır ve ikna edici açıklamalar eşliğinde yaşamın kaynağını merak uyandırıcı bir anlatıya dönüştürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yaşamın nasıl başladığına dair minik bir anlatı: Yaşamın Kısa Tarihi

    Bu Kitabı Yalama ve İçinde Bir İskelet Var! kitaplarının yaratıcısı Idan Ben-Barak'tan, tek bir hücrenin tüm dünyanın kaderini nasıl değiştirdiğine ilişkin minik bir anlatı Yaşamın Kısa Tarihi Çocukları, canlılığın kökeni üzerine bilimsel bir zaman yolculuğuna çıkaran bu ilginç öykü; insanların yüzyıllardır açıklığa kavuşturmaya çalıştığı ''Yaşam nedir?'' ve "Nasıl ortaya çıkmıştır?'' sorularına da yanıt arıyor.

    Yaşam, harekettir, enerjidir, güçtür, bilgidir; sonsuz varyasyonla üreyen bir inşadır... Yaşamın ortaya çıkışı nasıl mı oldu peki? Bir başka deyişle, her şey nasıl mı başladı?

    GİZEMLİ BİR HİKAYE

    Çok, çok eskiden, nedenini ve nasılını kimselerin bilmediği tuhaf bir baloncuk çıktı ortaya. Özel bir baloncuktu bu. Öncelikle, yaşayan bir hücreydi ve birazcık farklıydı. Bu akıllı baloncuk aslında hepimizin atasıydı ve yaşamın gizemli hikâyesi de işte tam olarak böyle başladı...

    Yaşamın nasıl başladığına dair minik bir anlatı: Yaşamın Kısa Tarihi #1

    YAŞAMIN KISA TARİHİ

    Yaşamın Kısa Tarihi, minik okurların gezegenimize çok daha yakından bakmalarına fırsat tanıyor ve herkesi, renkli bilgiler ışığında, geçmişi milyarlarca yıl öncesine dayanan bir öyküyü yeniden keşfetmeye çağırıyor.


    İlginizi Çekebilir

    15 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    Ekonomi

    15 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Bursa'da 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Bursa'da 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir