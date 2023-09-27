Yaşamın sonsuz olasılıklarına karşı cesaret göstermek Yalnızca bir roman okuyormuş gibi değil sinemada film izliyormuş gibi hissedeceğiniz vurucu sahneleriyle Kimse Gitmemiş Gibi okumanın ötesinde bir deneyim vadediyor.

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Hepimiz hayatımız üzerinde düşünmeye daldığımızda kritik eşiklerde başka kararlar verseydik şu an nerede, nasıl olurduk diye geçiririz aklımızdan. Dünyanın bambaşka bir yerinde, milyonlarca farklı olasılıktan birini yaşıyoruz yaptığımız ya da yapmadığımız seçimler sayesinde…

Bu seçimlerle bir şeyler kazanmış, pek çok şey kaybetmiş, erken davranmış, geç kalmış olabiliriz. Ve hayat bazen -en ummadığımız anda- sürprizleriyle çıkar karşımıza ve kaybettiğimizi sandığımız şeyleri tam da bu zamanda kazanmamız gerektiğini gösterir.

Kendini dinlemek, yalnız kalmak ve doğanın kucağında huzur aramak için bir kasabaya giden Pınar’ın hikâyesinde olduğu gibi…

Cesaret kazanmak

Yaşamın karşımıza kimleri çıkartacağı, yollarımızın nasıl kesişeceği, yaşadıklarımızdan neler öğreneceğimiz her zaman belirsizliğini korusa da Pınar, Sedat, Betül, Deniz, Hasan, Hacer ve daha nicesinin hikâyesinin ustalıkla bir araya getirildiği bu romanda, siz de kendinizden izler bulacak ve yaşamın sonsuz olasılıklarına kendinizi açmak için cesaret kazanacaksınız.

Sayfa: 200

Okumanın ötesinde bir deneyim

Yalnızca bir roman okuyormuş gibi değil sinemada film izliyormuş gibi hissedeceğiniz vurucu sahneleriyle Kimse Gitmemiş Gibi okumanın ötesinde bir deneyim vadediyor.

Kitaptan...

Süzülüp giden zaman...

"Ömrümün sessiz bir köşesinde oturmuş, sararmış yapraklar gibi süzülüp giden zamanın bana verdiklerini ve benden alıp götürdüklerini düşünüyorum. Soluğu her fırsatta fundalıktaki ağaç evde alan çocukluğum... Havası azalmış plastik topla bana doğru koşan o kafası tıraşlı, ayakkabısı tozlu çocuk... Anıların her bahar yeniden yeşerdiği bahçeye açılan penceredeki Avanos çömleğinden yapılmış menekşe saksısı... Ve gidenlerinin arkasından bakan uçsuz bucaksız kırsal, hepsi yerli yerinde. "

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