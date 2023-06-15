Yaşamın zorluklarına karşı direnmeyi öğreten, kılavuz bir kitap: Ganbatte Yaşam her gün önümüze fırsatlar çıkarır. Her yeni güne sıfırdan başlayacak gücü içimizde bulabilmek aslında sandığımız kadar zor değil. Bu konuda onlarca yıkımdan, afetten, savaştan sonra bile yaşamlarını yeniden kurabilen Japonlardan öğreneceğimiz çok şey var! Ve Ganbatte felsefesi gereken ilhamı alabileceğimiz sonsuz bir kaynak…

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Japonlar onca savaştan ve doğal afetten sonra sizce hayatlarını nasıl yeniden inşa ettiler ve etmeye devam ediyorlar?

Bu halkın, tıpkı Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğmasının sırrı, Japonca bir terim olan ve “Elinden gelenin en iyisini yap, asla pes etme, devam et!” şeklinde ifade edilebilecek ganbatte felsefesinde yatmaktadır.

Dünyadaki pek çok ülkede bir sınava, iş görüşmesine girmeden ya da bir yarışmaya başlamadan önce iyi şanslar dilenirken Japonlar birini çaba göstermeye teşvik etmek için ganbatte ifadesini kullanır.

Bu, gösterilen tutum bakımından büyük bir fark yaratır, çünkü iyi şans dış unsurlara bağlıdır, yani kaderi kişinin dışında konumlandırır. Ganbatte ise kişinin içindeki güce ve olanaklara yöneliktir, yani olacak olan bireysel çabaya bağlıdır.

Dünyaca ünlü kitap

Ganbatte felsefesini anlatan bu ilham verici kitap, bize tüm engelleri nasıl aşacağımızı ve her ne yapmak için yola çıkarsak çıkalım cesaret ve motivasyonla nasıl ilerleyeceğimizi öğretiyor.

Ganbatte, Japonların dayanıklılık ve kişisel gelişim sırrı üzerine yayınlanmış dünyaca ünlü bir ilk kitaptır.

Sayfa: 176

Beklenmedik talihsizlikler

Ganbatte beklenmedik talihsizlikler yaşadığımızda, bizi atalete ve ümitsizliğe düşmekten alıkoyan bir yol göstericidir. Eğer elinden gelenin en iyisini yaptıysan, sonucun umduğun gibi olup olmadığının önemi yoktur, çünkü içten içe fırsatı boşa harcamadığını bilirsin.

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ergul.tosun@ensonhaber.com