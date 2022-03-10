Yaşanmışlık içeren bir hayat hikayesi: Çapa Zamanı

Kitap, Süleyman Onatça’nın hikayesini anlatıyor. Her bir satırı öğretici derslerle dolu Çapa Zamanı, buram buram yaşanmışlık içeren bir hayat hikâyesi ile şaşırtıcı bir bakış açısı sunuyor.

Çapa Zamanı, yoksulluklarla başlayan yaşamında hem Adana’nın en önemli girişimcilerinden olan hem de girişkenliği, pratik zekâsı ve deneyimiyle Türkiye’nin en önemli işveren örgütlerinden birinin zirvesine oturan Süleyman Onatça’nın hikayesini anlatıyor.

Süleyman Onatça’nın bireysel hayat hikâyesini anlatan kitapta, Türkiye’nin, yokluklardan bugünlere uzanan, ders alınacak tarihinin bütün izlerini görmek mümkün.

Türkiye’den Almanya’ya uzanan hüzünlü göç hikâyelerini de konu alan Çapa Zamanı’nda, 12 Eylül fırtınasının sınırlar ötesine savurduğu aydınların, sanatçıların acılı geçmişi de anlatılıyor.

Çapa Zamanı okuyucuları, Süleyman Onatça’nın hikâyesinden, bir ülkenin hikâyesine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN HAYAT MÜCADELESİ

Sanayi Çarşısı’nda çocuk yaşta çıraklık yaparak hayat mücadelesine atılan Onatça, hayatını bir heykeltıraş titizliğiyle şekillendiriyor ve en tepeye kadar tırmanıyor.

Ülkenin en önemli işveren örgütlerinde yöneticilikle geçen yıllar, Süleyman Onatça’nın heybesinde birçok renkli hikâye birikmesine vesile olurken, topluma ve insanlığa dair de eşsiz bir bakış açısı geliştirmesine olanak sunuyor.





ROMAN TADINDA HAYAT HİKAYESİ

İş yaşamının zorlu ortamında zarafetiyle ve sevecenliğiyle kendisine ayrı bir kulvar açan Onatça, sanata ve çevreye verdiği büyük önemle de tanınıyor. Bir otobiyografi olan elinizdeki kitapta Türkiye’nin en önemli iş insanlarından birinin hayat hikâyesini okuyacaksınız.

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