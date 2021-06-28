Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı. Bu yıl şiir dalında Emre Söylemez, öykü dalında ise Elif Nur Aybaş ödüle değer görüldü.

Varlık dergisi olarak 1933’ten günümüze özenle sürdürdüğümüz edebiyatımıza yeni değerler kazandırma çabası, 88. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Emre Söylemez,öykü dalındaise Elif Nur Aybaş ödüle değer görüldü.

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne katılım her yıl olduğu gibi yine yoğundu. Şiir dalında ödüle aday olan 209 dosyadan 56’sı ön elemeyi geçti ve Âdem Göktaş, Ahmet Hazar Ertaç, Basri Özakın, Batur Ozan Togay, Emre Söylemez, Ezgi Şimşek, Hasan Temiz, Hüseyin Serhat Arıkan, İ. Usame Yördem, Mert Tutucu, Mutlu Merve Başkaya, Orhan Can Kul, Tahsin Aladağ, Zeynep Bayırtepe’nin dosyaları seçici kurul tarafından toplantılarda tartışmaya açıldı.

HOŞ KOKU

Zeynep Uzunbay, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü, Ali Özgür Özkarcı ve Mehmet Erte’den oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oy çokluğuyla Emre Söylemez’in “Hoş Koku” adlı dosyasına verdi; Ezgi Şimşek’in “Aynalar Sular Doğramacılar”, Batur Ozan Togay’ın “Damarlarımda Dolaşıyor Yüz Bin Balık”, Hasan Temiz’in“Tükeniş Orkestrası” adlı dosyalarını ise ‘dikkate değer’ buldu. Öykü dalında ödüle aday olan 94 dosyadan 36’sı ön elemeyi geçti. Seçici kurul tarafından toplantılarda tartışmaya açılan dosyalar Alp Türkol, Atakan Boran, Canan Sancak, Elif Nur Aybaş, Eris İnal, Fatma İşler, İbrahim Alp Okur, Oğul Barış Caniklioğlu imzalarını taşıyordu. Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Hatice Meryem, Pelin Buzluk ve Selçuk Orhan’dan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü oy çokluğuyla Elif Nur Aybaş’ın “Çocukluk Ormanına Beş Olta” adlı dosyasına verirken, Canan Sancak’ın “Kızıl Su”, Alp Türkol’un “Kayık Hüsnü” adlı dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.