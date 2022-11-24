Yaşayan, hikaye anlatan bir kültür kitabı

Süray Cingöz Atış ve Doğuhan Atış, şaraba dair bilgi ve deneyimlerini Toprak ve Şarap: Türkiye'nin Bağları ve Şarapları kitabında bir araya getiriyor.

Yıllar önce Adım Adım Gurme isimli bloglarında çift olarak yeme-içme deneyimlerini anlatmaya başlayan Süray Cingöz Atış ve Doğuhan Atış, Toprak ve Şarap: Türkiye'nin Bağları ve Şarapları isimli kitaplarında, Türkiye'de üretilen şarapları ve şarap markalarını, üreticilerin şaraphane ve bağlarını tek tek gezerek tanıtıyor, bir şarap kültürü kitabı ortaya koyuyor.

Yedi bölgeden tatlar

Hem bir bağ gezisi hem de bir şarap kültürü kitabı olarak kabul edilebilecek Toprak ve Şarap: Türkiye'nin Bağları ve Şarapları, ülkenin yedi bölgesini 12 altbaşlıkta inceliyor.

Şaraphanelerin lokasyonunu gösteren çizim haritalarıyla başlayan her bölüm, Türkiye'de yetişen üzümleri, bağları ve Türkiye'deki şarap markalarını tek tek anlatıyor.

Atış çifti kitaplarında şarap terimlerine, şarap yapım tekniklerine, toprak yapısı ve üzüm aromalarına dair pek çok teknik bilgi verirken, bir üzümün peşinden yola çıkmak isteyen okurlar için gezilebilen bağlar, konaklama imkânı olan yerler, şarap-yemek eşleştirmesi yapılabilecek restoranların da bir dökümünü sunuyor.





Sayfa: 398

Kaynak kitap

Bu kitap, Türkiye'nin şarap üreticilerinin bir listesini ve sahip oldukları tüm imkânlarını ortaya koyarken, okuyucuya da oralara gidip ziyaret etme fikrini veriyor. Üreticiyi, ürünün arkasında yatan niyeti görme isteği aşılıyor.

Bunu yaparken üreticiyi ya da şarapları yargılayıp geçmek yerine neyin nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Memleketin şaraplarını keşfetmek için şahane bir rehber, eğlenceli bir kaynak...

