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- Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman
Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 12:44
İki rengin, iki insanın ve iki kuşağın ötesinde bir yere, evrensel bir hakikate göz kırpan Go Ustası, yaşamını sanatına adamış bir adamın yazgısıyla ve tarihteki yeriyle yüzleşmesinin öyküsü...
Go, kurallarını anlaması basit, ustalaşması bir ömür süren bir oyundur. Siyah ve Beyaz taşların bir tahta üzerinde birbirini kuşatmaya çalıştığı bu strateji oyunu, Japon ruhunun ve düşünce yapısının cevherine sahiptir.
Go Ustası, bizi son yaşayan usta Hon'inbō Shūsai'nin mağlubiyetsiz hayatının son müsabakasına götürüyor. Go geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır, hastadır; rakibi Ōtake ise bir makine gibi hızlı, agresif ve randımanlı bir tarza sahiptir.
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Alegorik karşılaşma
Japonya'nın büyülü manzarasının ortasındaki bir kaplıca otelinde başlayan bu neredeyse alegorik karşılaşma, tam altı ay sürecektir.
"Kawabata'nın öyküsünde gösterişsiz bir cesaret, ömrün
sonbaharına dair bir asalet mevcut."
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