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    Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman

    Nobel Ödüllü Yasunari Kawabata'nın külliyatında önemli bir yere sahip olan Go Ustası, şiirsel üslup ve psikolojik zekânın iç içe geçtiği, toplum için yakılmış bir ağıt.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:44
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    Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman

    İki rengin, iki insanın ve iki kuşağın ötesinde bir yere, evrensel bir hakikate göz kırpan Go Ustası, yaşamını sanatına adamış bir adamın yazgısıyla ve tarihteki yeriyle yüzleşmesinin öyküsü...

    Go, kurallarını anlaması basit, ustalaşması bir ömür süren bir oyundur. Siyah ve Beyaz taşların bir tahta üzerinde birbirini kuşatmaya çalıştığı bu strateji oyunu, Japon ruhunun ve düşünce yapısının cevherine sahiptir.

    Go Ustası, bizi son yaşayan usta Hon'inbō Shūsai'nin mağlubiyetsiz hayatının son müsabakasına götürüyor. Go geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır, hastadır; rakibi Ōtake ise bir makine gibi hızlı, agresif ve randımanlı bir tarza sahiptir.

    Yasunari Kawabata dan hem gerilimli hem dingin bir roman #1

    Sayfa: 184

    Alegorik karşılaşma

    Japonya'nın büyülü manzarasının ortasındaki bir kaplıca otelinde başlayan bu neredeyse alegorik karşılaşma, tam altı ay sürecektir.

    "Kawabata'nın öyküsünde gösterişsiz bir cesaret, ömrün
    sonbaharına dair bir asalet mevcut."
    Time


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