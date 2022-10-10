Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman

Yasunari Kawabata'dan hem gerilimli hem dingin bir roman

Nobel Ödüllü Yasunari Kawabata'nın külliyatında önemli bir yere sahip olan Go Ustası, şiirsel üslup ve psikolojik zekânın iç içe geçtiği, toplum için yakılmış bir ağıt.

İki rengin, iki insanın ve iki kuşağın ötesinde bir yere, evrensel bir hakikate göz kırpan Go Ustası, yaşamını sanatına adamış bir adamın yazgısıyla ve tarihteki yeriyle yüzleşmesinin öyküsü...

Go, kurallarını anlaması basit, ustalaşması bir ömür süren bir oyundur. Siyah ve Beyaz taşların bir tahta üzerinde birbirini kuşatmaya çalıştığı bu strateji oyunu, Japon ruhunun ve düşünce yapısının cevherine sahiptir.

Go Ustası, bizi son yaşayan usta Hon'inbō Shūsai'nin mağlubiyetsiz hayatının son müsabakasına götürüyor. Go geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır, hastadır; rakibi Ōtake ise bir makine gibi hızlı, agresif ve randımanlı bir tarza sahiptir.





Sayfa: 184

Alegorik karşılaşma

Japonya'nın büyülü manzarasının ortasındaki bir kaplıca otelinde başlayan bu neredeyse alegorik karşılaşma, tam altı ay sürecektir.

"Kawabata'nın öyküsünde gösterişsiz bir cesaret, ömrün

sonbaharına dair bir asalet mevcut."

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