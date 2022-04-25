Yasunari Kawabata'nın ki başyapıtı: Karlar Ülkesi ve Kiraz Çiçekleri

Japon yazar Yasunari Kawabata'dan kışa ve bahara, tutkuya ve yenilenmeye dair iki unutulmaz kitap.

Kawabata iki başyapıtı, Karlar Ülkesi ve Kiraz Çiçekleri'yle Can Yayınları'nda Japonya'nın diğer modern ustalarının arasına katılıyor. Japonya'nın sakin ve durağan yüzeyi altındaki arayışları, kaygıları ve buhranları gözünü gerçeklerden ayırmadan, bir ressamın duyarlılığıyla anlatan Yasunari Kawabata, değişen dünyanın bir sanatçısıdır. Her bir eseri nesiller, coğrafyalar ve dönemler arasında kurulmuş bir köprü gibidir.

Sayfa: 144

Karlar Ülkesi

Japonya'nın batısında, karlarla kaplı bir kaplıca kasabasına yolculuk eden Shimamura, burada Komako adlı masum bir geyşayla bir ilişkiye başlar. İkisi de gayet iyi bilmektedir ki bu ilişkinin buruk sonu onlar için çoktan yazılmıştır.





Sayfa: 180

Kiraz Çiçekleri

Japon geleneklerine bağlı eski başkenti Kyoto'da değişim rüzgârları esmektedir. Mevsim değişir, kiraz çiçekleri açarken şehir başka bir renge ve kimliğe bürünür. Bir kimono ustasının evlatlığı olan Chieko da bu değişimden uzak kalamayacaktır.

