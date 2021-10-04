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    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi

    Timaş Yayınları, 40 yıllık yayıncılık deneyimi ve birikimini yeni markası Timaş Akademi ile taçlandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:55
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    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi

    Yayın hayatına başladığı 1982 yılından bugüne binlerce kitap ve milyonlarca okura ulaşan Timaş Yayınları, ‘Timaş Akademi’ ile sosyal bilimlerin önemli alanlarında yayınlayacağı yepyeni kitaplarla yine okurların büyük ilgisini çekecek.

    Timaş Akademi, ekim ayıyla birlikte okurların karşısına sosyal ve beşeri bilimlerin felsefe, tarih, edebiyat araştırmaları, sosyoloji, ilahiyat, filoloji, antropoloji, siyaset bilimi, Türkoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi alanlarında Türkiye’den ve dünyadan özgün, kaliteli çalışmalarla çıkmayı hedefliyor.

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #1

    DANIŞMA KURULU

    Timaş Akademi ile yayına hazırlanacak tüm çalışmalar birbirinden değerli, alanlarında yetkin isimlerin yayın danışmanlığında değerlendirilecek.

    Timaş Akademi’nin danışma kurulunda Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, Dr. Kaan Durukan ve Dr. Hakan Erdem yer alıyor.

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #2

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #3

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #4

    TİTİZ BİR ÇALIŞMA

    Timaş Akademi’de yayına hazırlanacak eserler, akademik kriterlere uygunlukları onaylandıktan sonra editör masasındaki yerini alacak. Titiz editöryal çalışmanın ardından ise eserler okuyucusuyla buluşacak.

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #5

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #6

    Yayıncılık dünyasına yeni bir marka: Akademi #7

    YAYINCILIKTA YENİ MARKA

    Böylece akademi dünyasının birbirinden kıymetli çalışmaları, bu alanlara ilgisi olan tüm okurların kütüphanesine Timaş Akademi etiketiyle taşınacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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