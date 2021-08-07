Yazar Abdulkadir Bulut ölümünün 36'ıncı yılı

Şair, yazar, öğretmen Abdulkadir Bulut, ölümünün 36. yılında anılıyor.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Akine köyünde 21 Nisan 1943'te dünyaya gelen Bulut, 1961'de Akşehir İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu.

Anamur ve Kırıkhan'ın köylerinde ve İstanbul'da 5 yıl öğretmenlik yapan ve çeşitli ansiklopedilerin hazırlanmasında çalışan Bulut, yazın dünyasına şiirle giriş yaptı.

ÖDÜLLÜ ŞAİR

"Varlık", "Türk Dili", "Elif", "Şölen", "Yeditepe", "Forum", "Soyut", "Dost", "Sanat Emeği" ve "Yazko Edebiyat" dergilerde şiir ve yazıları yayımlanan Bulut, Milliyet Sanat dergisinin "1974'ün En Başarılı Genç Şairi” yarışmasında ödül aldı.

"SEN TEK BAŞINA DEĞİLSİN"

Bulut'un ilk şiir kitabı "Sen Tek Başına Değilsin" 1976'da, ikinci kitabı "Acılar Yurdumdur" ise 1981'de okuyucuyla buluştu.

Şiirlerinde folklor öğeleri, Türkmen oymaklarının ağıt ve türkülerinden de esinlenen şair, şiirlerinde sol ideolojiyi işledi.

YEREL KONULARDA YEREL D,L KULLANDI

Şairin biçemini belirleyen temel özellikler, içtenlik, doğaçlama söyleyiş ve yerel bir konuyu yerel bir dil kullanarak evrensele ulaşma şeklinde oldu.

Şiirlerinde doğaya ve toplumsal olaylara diyalektik bakan bir dünya görüşüne sahip şairlerden sayılan Bulut, 7 şiir kitabı ve 2 çocuk romanı kaleme aldı.

TALİHSİZ KAZA...

Bulut, 8 Ağustos 1985’te Silifke'den Anamur'a giderken bindiği minibüsün kapısının açılması sonucu araçtan düşerek öldü.

ESERLERİ

Abdülkadir Bulut'un ölümünün ardından bütün şiirleri "Ülkemin Şiir Atlası" adıyla yayınlandı.

"Sen Tek Başına Değilsin", "Acılar Yurdumdur", "Kahveci Güzeli", "Yakımlar", "Gözyaşları da Çiçek Açar", "Yurdumun Şiir Defteri", "Ülkemin Şiir Atlası" adlı şiir kitapları yayımlanan Bulut'un kaleme aldığı "Üveyikler Göçerken" adlı bir çocuk romanı da bulunuyor.