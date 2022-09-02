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    Yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon'un ortak romanı: Bağdat'ın Aslanları

    Ödüllü yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon'UN birlikte kaleme aldıkları Bağdat'ın Aslanları adlı roman, gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 09:26
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    Yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon'un ortak romanı: Bağdat'ın Aslanları

    Gerçek olaylardan esinlenen Bağdat'ın Aslanları’nda ödüllü yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon Irak Savaşı’nda geçen bu can alıcı hikâyeyle savaşın karanlık yüzüne ve hayatta kalmak için ödenen bedellere benzersiz bir pencere açıyor.

    Bağdat’taki bir grup aslanın yaşadıkları üzerinden anlattıkları kışkırtıcı öykü özgürlüğün gerçek doğasına yönelik - özgürlük birileri tarafından mı verilir yoksa hür irade ve fedakârlıkla mı kazanılır?

    Kitaptan...

    Nisan 2003’te bir grup aslan, Amerikan hava bombardımanı sırasında Bağdat Hayvanat Bahçesi’nden kaçtı. Kaybolmuşlardı ve akılları karışıktı, açlardı ama sonunda özgürlerdi. Dört aslan, hayatlarını kurtarmak için harap hâldeki Bağdat sokaklarında çaresiz bir yolculuğa çıktılar.

    Yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon un ortak romanı: Bağdat ın Aslanları #1

    Kitap hakkında görüşler

    “Sade, şahane çizilmiş ve etkileyici bir çizgi roman. Müthiş!”
    Publishers Weekly

    “İnsanın içini sızlatıyor.”

    Los Angeles Times Book Review

    “Yeri WATCHMEN’in yanı. O derece iyi.”

    IGN

    “Etkileyici ve yürek parçalayıcı. Akıldan çıkmıyor.”

    Brad Meltzer


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