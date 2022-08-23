Yazar Burcu Çömezoğlu'undan fantastik roman serisi

Yazar Burcu Çömezoğlu’nun uzun soluklu fantastik roman serisinin ilki olan Büyügeçirmez ve Şifacının Gözü adlı kitabı, okurlara yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.

Yazar Burcu Çömezoğlu’nun uzun soluklu fantastik roman serisinin ilki olan Büyügeçirmez ve Şifacının Gözü adlı kitabı çıktı. Kitabını anlatan Çömezoğlu, okuyucuları kaos, düzen, değişim ve ebedi denge kavramlarıyla kurguladığı fantastik evren aracılığıyla filmleri aratmayan aksiyonlarla dolu bir maceraya sürüklediğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre; kitabın uzun yıllara dayalı bir emeğin eseri olduğunu belirten Çömezoğlu, yaşamdaki dengeyi merkezine alan fantastik ve aksiyonla dolu bir evrende geçen akıl almaz olayları derin bir kurguyla ele aldığına dikkat çekti.

Yaşamın devamlılığı

Fantastik aksiyon türünün en yeni temsilcisi olan kitabında kurguladığı 11 boyuttan oluşan Büyügeçirmez evreninin her boyutunun özgün coğrafik ve politik özelliklere sahip olduğunu belirten Çömezoğlu, "İnsanların yanı sıra elf, cüce, peri gibi doğaüstü varlıklarla yeni ırkların da yaşadığı boyutların her birinin kendi içinde farklı düzen ve dengesi bulunuyor. Büyügeçirmez’in hikayesi boyutlar arasında kopan büyük savaştan 133 yıl sonra gelen bin yıllık sözde barış süreciyle başlıyor. Kitabımın ana karakteri olan Bard, tamamen büyünün hakim olduğu bir dünyada, büyünün işlemediği çok büyük bir gücün temsilcisi olarak kaos ve düzen arasında kalan evrenin ihtiyacı olan dengeyi sağlıyor. Büyünün kontrolsüzce kullanılması ya da gücünü kaostan alan varlıklar gerçeklik perdesine zarar veriyor ve bu da boyutlardaki yaşamı tehdit ediyor. Ancak Bard, tıpkı yaşamdaki gibi dengeyi yaratan fonksiyonuyla evrenin devamlılığını sağlıyor. Gerçeküstü ve vahşi, büyü egemen bir dünya olarak tasarladığım evrende yaşamın devamlılığı boyutlar arasındaki dengenin korunmasına bağlı" ifadelerinde bulundu.

Denge felsefesini derinlikli olarak işliyor

Kitabın ana karakteri olan Bard’ın kahraman olmayı dilerken kendi içinde duyduğu şüphelerin kararlarını ciddi ölçüde etkilediğine dikkat çeken Çömezoğlu, "Denge felsefesini derinlikli olarak işlediğim kitabımdaki tüm karakterler klasik epik fantastik kurgulardaki gibi siyah-beyaz, iyi-kötü gibi zıtlıkların aksine griyi temsil ediyor. Bu da kitabı geleneksel fantastik edebiyatın ve modern karanlık bakış açısının güzel bir harmanı haline getiriyor. Kitabımdaki fantastik unsurları çıkardığımızda gördüğümüz evren dünyamıza oldukça benzer. Kitabımdaki evrende de dünyada olduğu gibi büyük savaşlar ve acılar, kitlesel yok oluşlar gerçekleşiyor ve ardından yeni bir düzen kuruluyor. Amaçlar uğruna savaşlar devam ediyor, çünkü her canlı egoisttir. Günümüz dünyasında ne kadar politika varsa, Büyügeçirmez’in arka planında da o kadar politika var" diye konuştu.





Zıtlıkların terazisi

"Hayat hiçbir zaman sadece mutluluk ve güzelliklerden ibaret değildir, acı ve keder de barındırır. Bu da bizi yaşatan şeydir. Ruhani yönümüzün kaos ve düzeni arasındaki devinim bizi biz yapar. Hepimiz barış isteriz ama savaşı bilmeden barışın ne anlamı olur ki? Ya da korku ve kuşkuyu bilmeden huzuru nasıl tanımlayabiliriz? Büyügeçirmez’in fantastik evrenini tasarlarken bu zıtlıkların terazisini tutan dengeden ilham aldım. Kitabımın satır aralarında okuyuculara en başta kendileriyle barışmaları, hayatın pişman olacak kadar kısa olmadığını fısıldıyorum. Geriye dönmenin ya da olanlara saplanıp kalmanın anlamsızlığını, en büyük pişmanlıkların kaçırdığımız anlardan kaynaklandığını anlatıyorum."