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    Yazar Ekrem Altıntepe'den fantastik bir çocuk romanı: Nandiya Ejderhası

    Ekrem Altıntepe'nin kaleminden Nandiya Ejderhası, sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine çocuklara fantastik bir maceranın kapılarını aralıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:49
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    Yazar Ekrem Altıntepe'den fantastik bir çocuk romanı: Nandiya Ejderhası

    Yazar Ekrem Altıntepe, Nandiya Maceraları serisinin ilk kitabı olan Nandiya Ejderhası’nda sıfır atık, ger dönüşüm ve iklim değişikliği konularını fantastik bir diyarda işlemektedir.

    Bu diyarın baş aktörleri elbette ki çocuklardır. Çocuklara bu diyarda ejderhalar, palyaçolar ve daha birçok canlının  bulunduğu fantastik karakterler eşlik etmektedir.

    Yazar Ekrem Altıntepe den fantastik bir çocuk romanı: Nandiya Ejderhası #1

    Sayfa: 184

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