Yazar Ekrem Altıntepe'den fantastik bir çocuk romanı: Nandiya Ejderhası

Ekrem Altıntepe'nin kaleminden Nandiya Ejderhası, sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine çocuklara fantastik bir maceranın kapılarını aralıyor.

Yazar Ekrem Altıntepe, Nandiya Maceraları serisinin ilk kitabı olan Nandiya Ejderhası’nda sıfır atık, ger dönüşüm ve iklim değişikliği konularını fantastik bir diyarda işlemektedir.

Bu diyarın baş aktörleri elbette ki çocuklardır. Çocuklara bu diyarda ejderhalar, palyaçolar ve daha birçok canlının bulunduğu fantastik karakterler eşlik etmektedir.

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Bir dost olarak doğa

Çocukların hem okuyarak öğneceği hem de eğleneceği bu kitabı, ebeveynlerin çocuklarına mutlaka okutmaları gerekmektedir. Bu kitapla çocuklar, doğanın bize sunduğu nimetlerden haberdar olacak ve geleceğimizi inşa eden doğanın nasıl bir dost olduğunu göreceklerdir.