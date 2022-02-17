Euro
15.47
-0.05%
Dolar
13.61
0.12%
Altın
826.88
1.02%
Borsa
2036
-0.25%
Bitcoin
588.055
-2.19%
BTXN Coin
37.00
-2.11%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Yazar Faruk Duman'ın Seslerde Başka Sesler öykü kitabı

    Faruk Duman, 1997 yılında çıkan ilk öykü kitabı Seslerde Başka Sesler’le iyi edebiyatın örneklerini veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yazar Faruk Duman'ın Seslerde Başka Sesler öykü kitabı

    Faruk Duman, 1998 yılında Orhan Kemal Öykü Ödülleri’ne değer görülmüştü. Bütün kitaplarında rastladığımız masalsı imajların çeşitlerini bu kitapta da buluyoruz. Dolayısıyla Faruk Duman edebiyatını hiç bilmeyenler Seslerde Başka Sesler’le okumaya başlayabilir.

    Bir çocuğun gözünden kırsalda yaşayan büyüklerin dünyası, hem dünya klasiklerinin ortak belleğimizdeki izlerini belirginleştiren hem geleneksel anlatılara bağlanan bir üslupla– şiirsel bir atmosfer içinde kuruluyor.

    ÖZGÜN DİL

    İnsanı, doğa olaylarıyla, hayvanlarla birlikte bütüncül bir evren içinde kavrayan anlatılar her biri. Epiğin izini süren Faruk Duman’ın en dikkat çekici özelliği dili. Görsel imgeler üretmeyi seviyor, sözlü edebiyatın öğeleriyle özgün bir biçem yaratmayı başarıyor.

    Yazar Faruk Duman ın Seslerde Başka Sesler öykü kitabı #1

    "Atın yeleleri sevgilimin saçlarına karışırdı. Bir su gibi akardı. Sevgilimi ikinci görüşüm derede olmuştu. Yıkanıyordu. Kayalıklardan akan suyun altına girmiş, köpükler içinde yitmişti. On altısında bir kızdım. Yüzüme kan yürümüştü. Gözlerimin önü kararmıştı. Onu orada bırakıp kaçmıştım. Ayaklarıma dikenler batmıştı. Öyle köpük, suların içinde bir alabalık gibiydi..."


    İlginizi Çekebilir

    Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu anlar yine gündem oldu
    Magazin

    Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu anlar yine gündem oldu

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Ayakkabı ihracatı artışını devam ettirdi
    Ekonomi

    Ayakkabı ihracatı artışını devam ettirdi

    Görüş Bildir