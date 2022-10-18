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    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı

    Modern Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Gürsel Korat'ın yeni romanı olan Kristal Bahçe, kitapseverlere usulca selam veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:16
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    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı

    Gürsel Korat Kristal Bahçe’de, edebiyatın yazarından yayıncısına, tarihçisinden okuruna dek tüm taraflarına ve kavramlarına incelikle, sözünü sakınmadan dokunuyor.

    Kendisini de bir yazar olarak merceğe koyan Gürsel Korat, yeni maddeler ve monogramlarla zenginleştirilmiş bu basımda yine o “kristal bahçede” özenli adımlarla dolaşıyor.

    Stendhal, Kırmızı ve Siyah’ta, Saint Real’in: "Bir roman yol boyunca dolaştırılan aynadır." sözünü anar; bu, klasik roman tanımıdır.

    Yazar Gürsel Korat ın Kristal Bahçe romanı #1

    Sayfa: 232

    Romana kırık ayna gibi bakmak

    "Ben günümüz romanını kırık bir aynaya benzetiyorum, buna yapılan eleştiriyi de. Yol boyunca gezdiğimiz doğrudur, ancak yol boyunca dolaştırdığımız ayna kırılmıştır, etrafta kırık cam parçaları ve kristaller vardır. Olaylar bu kez her kırık parçada ayrı ayrı yinelenir, bu parçalara toptan bakınca da gerçeği biçim değiştirmiş, farklılaşmış halde görürüz. Stendhal’den yola çıkarak naziremi yazabilirim artık: “Roman, toplumun, insanların ve düşlerin içinde gezindiği kırık bir aynadır.”


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