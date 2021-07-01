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    Yazar Hayati İnanç gençlerle buluştu

    Divan edebiyatı çalışmalarıyla bilinen yazar Hayati İnanç, Van’ın Erciş ilçesinde gençlerle bir araya geldi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 17:09
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    Yazar Hayati İnanç gençlerle buluştu

    AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanlığınca Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yazar Hayati İnanç gençlerle buluştu.

    AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Bahçe ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalağan’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam da bir selamlama konuşması yaptı.

    Yazar Hayati İnanç gençlerle buluştu #1

    "ORAYA AİTSİN..."

    Daha sonra sahneye çıkan Hayati İnanç, "Yer çekicidir ama bedeni çeker. Ruhu ise gökler çeker ve sen oraya aitsin." dedi.

    Yazar Hayati İnanç gençlerle buluştu #2

    PLAKET VERİLDİ

    Gençlere birçok tavsiyede de bulunan Hayati İnanç’a programın sonunda plaket takdim edildi.

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