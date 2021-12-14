Yazar Heinrich Böll'ün son romanı: Nehir Kıyısı Kadınları

Nehir Kıyısı Kadınları, savaş sonrası Almanya'sında diyaloglar ve monologlar üzerinden bu soruya yanıt arıyor.

Heinrich Böll'ün hayattayken yayınladığı bu son roman, Nobelli yazarın ülkesinin tarihi ve karakteriyle son kez hesaplaşması.

Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll'ün son romanı, okuru 1980'li yıllara, Bonn'da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor. Politikacıların, bankerlerin, aristokratların yaşadığı bu evlerde bu kez başroller ipleri elinde tutanlarda değil, iktidar oyunlarını ve entrikalarla dolu bir dönemi sorgulayan eşlerinde ve sevgililerindedir.

YOZLAŞMIŞ DÜZEN

İşledikleri suçları ve yolsuzlukları halktan büyük bir beceriyle saklayan aristokratlarla, geçmişteki suçlarının üstünü örterek liberal Almanya'ya uyum sağlayan eski Nazilerle, yozlaşmış bir düzenin maskeli aktörleriyle hesaplaşan Nehir Kıyısı Kadınları, savaş sonrası siyasetin karanlıkta kalan köşelerine ayna tutarken okuru etik bir hesaplaşmaya da davet ediyor.

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YENİ OLAN ŞEY...

"Rüşvet alıyorlar, füzeler yağdırıyorlar, ölüme tapıyorlar. Bunların hiçbiri yeni değil. Yeni olan şu: Kendilerini suçlu hissetmiyorlar."

YAZAR HAKKINDA

Ünlü Alman yazar, 1917'de Köln'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı'na katıldı, esir düştü, 1945'e kadar özgürlüğüne kavuşamadı.

Savaştan sonra hem üniversite öğrenimini sürdürdü hem de ağabeyinin marangozhanesinde çırak olarak çalıştı. 1950'den sonra yaşamını yazar olarak Köln'de sürdürdü. Alman ve Uluslararası PEN Derneği'nin başkanlığını yaptı.

ÇAĞDAŞ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE YAPISI

16 Temmuz 1985'te öldü. Heinrich Böll, edebiyat yaşamına öykü yazarak başlamış ve öykücülüğü hep ön planda tutmuştur.

İlk çalışmalarından en nitelikli yapıtlarına kadar, Böll'ün öykülerinde keskin gözlemcilik yeteneği, çağdaş ve eleştirel düşünce yapısı, alaycılığı, insancıl yaklaşımı kendini açıkça belli eder.

Aldığı ödüller arasında 1967 Georg-Büchner Ödülü, 1972 Nobel Edebiyat Ödülü vardır. Böll'ün eserleri yalnız Almanya içinde ve Alman dilini kullanan ülkelerde değil, bütün dünyada 20. yüzyılın önde gelen klasikleri arasına girmiştir.

