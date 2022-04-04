Yazar İnci Yılmaz Şimşek'ten mülteciler romanı: Kayıtsız Kimlikler

İnci Yılmaz Şimşek'in Kayıtsız Kimlikler yeni romanı, günümüz mülteci sorununa ayna tutuyor.

Eğitimci-yazar İnci Yılmaz Şimşek’in yayınladığı Suriye iç savaşı ve mültecileri konu alan “Kayıtsız Kimlikler" isimli yeni romanı ilgi odağı oldu. Savaşta kadın ve çocukların yaşadıklarını konu alan romanı gündemde yer alan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeni ile merak uyandırdı.

Savaş teması üzerinden her farklı dillerden, dinlerden, inanışlardan ve gelen insanların savaşta yaşadıklarını konu alan Kayıtsız Kimlikler romanı okuyuculardan tam not aldı. Eğitimci yazar İnci Yılmaz Şimşek, okuyucularından kendisine gelen yorumlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mülteci romanı çıktığı ilkgünden itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen mesajlara çoğu kez dönemediğini ifade edenŞimşek, bu denli bir ilgiyi beklemediğini söyleyerek yazdıklarını yayınlamaya devam edeceğini söyledi.

"KAYITSIZ KİMLİKLER"

İçinde birbirinden farklı mülteci öykülerinin yer aldığı, savaşta göz ardı edilen kadın ve çocukların acılarının anlatıldığı “Kayıtsız Kimlikler" romanı için iki yıldır mülteciler, Suriye, Suriye iç savaşı ve Arap Baharı diye nitelenen Ortadoğu’da yaşanan devrim ile ilgili araştırma yaptığını ifade eden Şimşek'in kitabında; Amerika’da yaşayan Suriye asıllı bir gazetecinin çalıştığı gazetede haber yapmak üzere görevlendirilip Suriye’ye dönmesi ve kaçak yollarla Suriye'den Amerika’ya gitmesini konu alıyor.

Roman Suriye iç savaşı gerçeğini Suriye’de yaşayan her kesim insanın gözünden çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

ÇAĞIN TANIKLARI

Şimşek; “İnsanların yaşadıkları çağın tanıkları olduğu söylenir. Ancak gözleri görmeyen, kulakları duymayan, akılları almayan tanıkların anlatabileceği hiçbir şey yoktur. Globalleşme ile birlikte insanların yüreklerinin sökülüp alındığı, vicdanlarının körleştirildiği bir dönem yaşıyoruz. İnsanlığın daha önce hiç bu kadar ayakaltına alınmadığı, yaşam hakkının böylesine değersizleştirilmediği bir dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz hepimiz. Duygularımızı, değerlerimizi ve ilkelerimizi kaybediyoruz."