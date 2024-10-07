Yazar jacinta Kerketta'nın Filistin duruşu: ABD'nin verdiği ödülü reddetti Hint yazar ve şair Jacinta Kerketta, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) iş birliği yapan eğitim kurumunun kendisine verdiği ödülü, Filistin'e destek için reddetti.

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Jacinta Kerketta, yaptığı açıklamada, "Room to Read India" adlı kurumun "Jirhul" adlı çocuk şiiri koleksiyonuyla kendisini "Genç Yazar" ödülüne layık gördüğünü belirtti.

Filistin'de binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve "Yetişkinlerin çocuklara daha iyi bir dünya sağlayamadığını" ifade eden Kerketta, kurumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile iş birliği nedeniyle verilen ödülü reddettiğini söyledi.

Kerketta, "Bir şair olarak, Filistinli çocuklar, kadınlar ve kurbanlarla dayanışmamı göstermek istiyorum." diye konuştu.

"ÖDÜLÜ REDDETTİM"

Öte yandan, The Independent gazetesinde açıklamalarına yer verilen Kerketta, "Silah ticareti ve çocuk bakımı, bu silahlar çocukları yok ederken nasıl aynı anda sürebilir? Bu endişeler nedeniyle USAID destekli bu ödülü reddettim." dedi.

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1983'de Hindistan'da doğan şair, daha çok insan hakları konusunda aktif rol aldı. Eserlerinin muhtevası da bu tür konularla örülüdür. Forbes İndia'ya göre kendini yetiştiren en iyi 20 isim arasında yer alıyor. Şairin Türkiye'de basılı kitabı ise bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)