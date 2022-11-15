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    Yazar Jacqueline Rose'un dramatik ve okunası kitabı: Anneler

    İngiliz kadın yazar Jacqueline Rose'un romanı Anneler, bizi hayatın gerçekleri ve annelik duygusuyla tanıştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:21
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    Yazar Jacqueline Rose'un dramatik ve okunası kitabı: Anneler

    Jacqueline Rose, giriş niteliğindeki bu eserde Batı kültüründe anneliği irdeliyor. "Miras aldığım bedensel veya zihinsel her tür derdin, hatta miras aldığım hemen her şeyin annemden geldiğini varsaymıştım." diyen yazar, annelerin kişisel ve politik tüm başarısızlıkların sorumlusu tutulduğuna dikkat çekiyor.

    Rose; edebiyattan, haberlerden ve geçmişten günümüze yaşam öykülerinden destek alarak Antik Yunan’a dönüyor, daha sonra 1950’lerin feminizmini selamlayarak günümüzde Elena Ferrante’nin annelerinde duruyor. Annelere mal edilen imkansızlığın ağır yükünün boyutlarını inceliyor.

    Mülteci anneler

    Mülteci anneler suçlu ilan edilir, fakir anneler bencildir; savaşın sembolü yas tutan annedir, ama savaşı protesto eden annelerin sesi kısılır; anneler tüm benliklerini çocuklarına adamalıdır ancak bedenen veya ruhen bundan çok fazla keyif almamalı ya da kamusal alanda sevgi taşkınlıkları göstermemelidir.

    Yazar Jacqueline Rose un dramatik ve okunası kitabı: Anneler #1

    Sayfa: 208

    Sistematik adaletsizlikler

    Rose, çevremizi saran sistematik adaletsizlikten kaçmak için anneleri nasıl günah keçisi ilan ettiğimizi, tüm umut ve arzularımızı onlara yükleyip, aynı zamanda tüm hayal kırıklıklarımız ve başarısızlıklarımızdan da nasıl onları sorumlu tuttuğumuzu ve yine bunları düzeltme görevini nasıl onlardan beklediğimizi gösteriyor.


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