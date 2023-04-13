Yazar Jonathan Swift’in yıllar sonra ortaya çıkan nasihatlerinde genç kadınla evlenmek istememesi İrlandalı yazar ve Guliver'in Seyahatleri kitabının yazarı olan Jonathan Swift, kendine bazı nasihatlerde bulunuyor. Bu nasihatlerin biri de genç kadınla evlenmemektir.

ensonhaber.com

İrlandalı dünyaca ünlü yazar Jonathan Swift, Guliver'in Seyahatleri kitabıyla bilinmekte. Dünyanın pek çok diline çevirilen kitap, çok okunan ve bilinen önemli klasikler arasında yer alıyor.

Gulliver’in Seyahatleri bireyler yerine zihniyetleri hedef alan bir hiciv yapıtından çocuk masalına, bilimkurgu türünün öncülü olmaktan modern romanın öncülü olmaya kadar farklı biçimlerde tanımlanıp algılanan bir yapıttır.

Swift’in en başarılı romanı olarak kabul edilen ve hem insan doğası hakkında bir taşlama hem seyahat romanları parodisi olan yapıt, İngiliz edebiyatının klasiklerinden biridir.

Yazarın kendine nasihatleri

Ölümünden sonra sonra ortaya çıkan Swift’in 1745’teki ölümünden sonra ortaya çıkan belgelerin arasında, yazarın 32 yaşındayken yazdığı bir liste bulunuyor ve yaşlı Jonathan Swift için nasihatler ile kurallar içeriyordu.

Bu kurallardan biri ise yazarın genç bir kadınla evlenmek istememesi. İlginçtir; Swift ne bir genç kadınla ne de orta yaşta olan biriyle evlenmedi.

Yazarın yıllar sonra ortaya çıkan nasihatler belgesi...

Yazarın 1699 yılında yazdığı "Yaşlandığımda" başlıklı yazısında bahsettiği o kısım...

"Genç kadınla evlenmeyeceğim"

"Genç bir kadınla evlenmeyeceğim. Gerçekten istemedikleri müddetçe gençlerle vakit geçirmeyeceğim. Genç insanların fazla üstüne gitmeyeceğim, gençlikten kaynaklanan budalalıklarını ve zayıflıklarını hoş göreceğim. Gençliğimdeki güzelliğimle, gücümle, hanımların ilgisini çekme becerimle, vs. övünmeyeceğim."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com