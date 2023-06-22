Yazar konuşmalarının bu haftaki konuğu Gülten Dayıoğlu Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık’ın bir klasiği haline gelen Yazar Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu yazar Gülten Dayıoğlu.

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Üç kuşak boyunca çocukların okuyup sevdiği Gülten Dayıoğlu, bu kez eski bir telefon defterinin kılavuzluğunda büyükler için yazıyor. Tanıştığı, yollarının kesiştiği kişilerin portreleri, tanık olduğu, kimi zaman beslendiği olaylara ilişkin izlenimleri ve anıları yazarın iç dünyasına da benzersiz bir kapı aralıyor.

Yazar Konuşmaları’nda bu hafta Gülten Dayıoğlu, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Yüzler ve Sözler’i anlatacak. Yaratıcı Drama Eğitmeni Çiğdem Odabaşı ile canlı yayında bir araya gelecek olan yazar yeni kitabını, yaşadıklarını ve düşlediklerini keyifli bir sohbette okurlarıyla paylaşıyor.

"Yaşam maratonu paylaşımları"

“Yazmaya başladığım bu yaşam maratonu paylaşımları, bilindik nitelikte bir anı kitabı olmayacak. Anlatıların baş kahramanları, yaşam maratonunda karşılaştığım, cumhurbaşkanından, hapisanedeki tutukluya, en varlıklıdan, pek yoksula, aydından, kara cahile, en ünlüden, en sıradana, canını sevdiğim insanlar olacak… "

"Epey kalabalık olacağız"

"Bu paylaşımlarda tanıdıklarınıza, hatta kendinize bile rastlayabilirsiniz. Açıkçası, epey kalabalık olacağız. Kahramanlarımız, en belirgin özellikleriyle, olabildiğince kısa kısa, bu paylaşımlarda yer alacak.”

Yeni kitabını konuşacak

Dayıoğlu, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Yüzler ve Sözler’i konuşmak için 21 Haziran Çarşamba günü saat 19:00’da Yapı Kredi Yayınları’nın Instagram sayfasına konuk olacak.