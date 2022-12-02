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    Yazar Levent Uysal, Kendine Değer Katabilmek adlı kitabını anlattı

    Akademisyen ve yazar Dr. Levent Uysal, geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan yeni kitabı Kendine Değer Katabilmek'i anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 13:47
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    Yazar Levent Uysal, Kendine Değer Katabilmek adlı kitabını anlattı

    Dr. Uysal kitapta, kendi deneyimlerini özel teorilerle destekleyerek artı bir olmanın yollarını gösteriyor. 5.0 Önde Başlamak adlı kitabıyla ses getiren Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal’ın +1 Kendine Değer Katabilmek adlı yeni kitabı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

    Dr. Uysal, tam bir deneyim kitabı olan +1 Kendine Değer Katabilmek'te kendi deneyimini özel teorilerle destekliyor, akıcı bir dille ve pek çok örnekle okuyucusuna artı bir olmanın yollarını gösteriyor.

    Önceki kitabı 5.0 Önde Başlamak ile gelecekle ilgili kurulan düşünceleri ele alarak yarınlara bakıp geleceğe dair sorular sorup zihin açıcı yanıtlar veren Dr. Uysal bu kez geleceğe sahip olmanın yolunu, hayatın her alanında kullanılabilecek önerilerle ve kendi deneyimlerini bilimsel bilgiyle harmanlayarak çiziyor.

    Herkesin kendini belli bir alanda mükemmelliğe ulaştıracak genetik yapısının olduğunu açıklayan kitapta başarıya ulaşmak için geriye kalan tek unsurun bunu keşfedip, uğruna pes etmeden çalışmak olduğu vurgulanıyor.

    Yazar Levent Uysal, Kendine Değer Katabilmek adlı kitabını anlattı #1

    Çağımızın serveti: Bilgi

    Dr. Levent Uysal yeni kitabı +1 Kendine Değer Katabilmek’te insanın içine doğduğu hayatarazı gelmeden, kendini sürekli geliştirerek, yani kendine artı değerler katarak istediği hayataulaşabilmesinin mümkün olduğunu anlatıyor.

    "Yetenek doğuştan gelmez edinilir" fikrinden yola çıkarak bireylerin mütevazı hayatlarından nasıl sıyrılıp birer dahi olabileceklerininörnekler üzerinden açıklandığı kitapta çağımızın servetinin bilgi olduğunun da altı çiziliyor.

    Yazar Levent Uysal, Kendine Değer Katabilmek adlı kitabını anlattı #2

    Kendine değer katmanın eşsiz yolları

    Kitapta dirençlilik, esnek akıl kullanma becerisi, adaptasyon ve uyumlanma yetenekleri, yaratıcılık ve verimlilik gibi kavramlar örnekleriyle ele alınıyor.

    Daha sonra cesaret, güç, başarı ve başarısızlık gibi olgular söz konusu edilirken, bir sonraki bölümde gençler panoramik bir bakışla çalışılıyor.

    Genç liderler, motivasyon, duygusal zeka, girişimcilik kavramları gençlerle ilişkilendirirlerken, son bölümde Dr. Uysal, kendi deneyimlerini literatür ile birleştirerek özel tavsiyelerde bulunuyor.

    Zor zamanları aşmak

    Zor zamanları aşmak ve hafızayı güçlendirme yöntemlerini irdeleyerek, hayır deme alışkanlığını sorguluyor, yaşam amacınızı nasıl bulacağınızı anlatıyor.


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