Yönetmen ve Yazar Mustafa Nuri’nin ikinci kitabı Dün Gece Nerede Öldün, olağanüstü bir gücü olamayan insanların, ölümsüzlükle karşılaşmalarını ve bu yeni düzene ayak uydurma çabalarını anlatıyor.

Mona Kitap’tan yayınlanan Dün Gece Nerede Öldün? sevgi, bağlılık, aile, acı ve ölüm gibi kavramları günlük hayatlarımızda nasıl algıladığımızı harmanlayarak farklı karakterlerin gözünden bir araya getirirken, okuyucuyu günlük yaşamlarında kendilerini ve bu duyguları ne şekilde konumlandırdıklarını bir “ölümsüzlük” döngüsü içerisinde sorgulamaya zorluyor.

Ölümü yok sayan insan, ölümsüzlükle karşılaşınca bir şey değişir mi doğasında?Yoksa insan hep aynı insan olarak mı kalır? Günümüz İstanbul’unda, birbirinden çok farklı karakterler, bu ve benzer soruların yüküyle, zamanın kollarında ölümsüzlükle dans etmeye çalışıyor. Belki bir ölüm tesellisi belki de ölüme karşı duyulan yetersizlikle oynama arzusu.

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VÜCUT FİLMİNİN YÖNETMENİ

Başrollerini Hatice Aslan, Hakan Kurtaş, Cengiz Bozkurt, Şeyla Halis ve Şebnem Dilligil’in paylaştığı Vücut filmi ile tanınan yönetmen Mustafa Nuri’nin ikinci romanı “Dün GeceNerede Öldün?” okurla buluştu.