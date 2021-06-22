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    Yazar Mustafa Taştan, ilk kitabıyla merhaba dedi

    Yazar Mustafa Taştan’ın, Varlıkların diliyle Allah’ı Tanıyorum adlı çocuk kitabı yayınlandı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:50
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    Yazar Mustafa Taştan, ilk kitabıyla merhaba dedi

    Haber sitelerinde dini konular üzerine yazdığı makaleleri bulunan Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın kaleme aldığı, dokuz yaş ve üzeri herkesin okuyabileceği Varlıkların diliyle Allah’ı Tanıyorum adlı çocuk kitabı yayınlandı.

    ÇOCUKLAR İÇİN YAZDI

    Milli ve manevi değerleri çocuklara vermek ve davranış haline dönüştürmek maksadıyla 10 kitap ve bir değerlendirme testinden oluşan hikâye seti, dokuz yaş ve üzeri herkesin okuyabileceği ve Allah’ın varlığını ve birliğini kavratmak amacıyla kaleme alındı.

    Yazar Mustafa Taştan, ilk kitabıyla merhaba dedi #1

    ZENGİN İÇERİĞE SAHİP

    Zengin bir içeriğe sahip olan Varlıkların diliyle Allah’ı Tanıyorum, Eğitimci Yazar Mustafa Taştan’ın ilk kitabı olarak raflarda yerini aldı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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