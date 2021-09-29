Yazar olmak isteyenlerin yol haritası: Karakter Yaratma Rehberi

Karakter Yaratma Rehberi, yazar olmak ve senaryo yazmak isteyen okurlarına yol gösteriyor.

Hep Kitap, yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştirenlere yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen “Atölye” kitaplarına yepyeni bir dizi ekliyor. Angela Ackerman ve Becca Puglisi’nin kaleme aldığı, Zeynep Kürük’ün çevirisini yaptığı dizi Karakter Yaratma Rehberi, yazar adayları için tam bir başucu rehberi olacak nitelikte.

BELKİ DE SORUN YARATTIĞIMIZ KARAKTERDE

İyi bir roman yazmak için öncelikle neye ihtiyacınız var? Parlak bir fikre mi? İyi bir atmosfere mi? Güçlü mekân tasvirlerine mi? Sağlam bir olay örgüsüne mi? Hepsini başardınız ama hâlâ içinize sinmiyor mu? Belki de sorun yarattığınız karakterdedir…

Hep Kitap, karakter yaratmakta zorlanan ya da bütün karakterlerinin birbirine benzediğini düşünen yazar adaylarına Karakter Yaratma Rehberi ile oluşturdukları karakterleri tekrar gözden geçirmeyi öneriyor.

KARAKTERİNİZ NASIL OLSUN?

Karakterlerin olası olumlu ve olumsuz özelliklerini inceleyen serinin ilk kitabı Olumlu Karakter Özellikleri, çok yönlü ve inandırıcı bir karakter yaratmak için karakteri oluşturan tüm etkenleri tanımanın, nasıl bir araya geldiklerini görmenin ve karakterin evrimini doğru aktarabilmenin önemini vurguluyor ve yazar adayının en doğru soruları sormasını sağlıyor.

Diyelim ki iyimser bir karakter yarattınız. Karakteriniz hayatta neler yaşamış ki iyimser olmuş? İyimser biri olarak nasıl davranır?

Neler düşünür?

Edebiyatta, gerçek hayatta ya da sinemada aynı özelliğe sahip karakterler var mı? Peki bu karakterinizle çatışma yaratması için yardımcı karakterlerinizin ne tür özelliklere sahip olması gerekir? Ya da onu zorlayacak senaryolar nelerdir?





OKURUN SEVECEĞİ İLGİNÇ KARAKTERLER

Karakter Yaratma Rehberi’nin diğer kitabı Olumsuz Karakter Özellikleri’nde ise, okurun seveceği, ilginç karakterler yaratmak için dengenin önemi vurgulanıyor. Gerçekçi karakterler yaratmak için karakterin bir amaca ulaşmasını sağlayacak.

Olumlu özelliklerin yanı sıra ona engel olacak kusurları, zaafları da iyi belirlemeyi öneren kitap, karakterinizin neden o kusura sahip olduğunu, geçmişinde geri planda bir travma olup olmadığını, temel ihtiyaçlarını, o kusurun hayatını nasıl etkilediğini, düşüncelerine nasıl yön verdiğini bilmelisiniz diyor.





GERÇEKÇİ VE İNANDIRICI KARAKTER YARATMAK

Gerçekçi ve inandırıcı bir karakter yaratmak, karakterin evrimini ve değişimini planlamak bazen yazar adayları için zorlayıcı olabilir… Ama ümitsizliğe kapılmadan önce Karakter Yaratma Rehberi’ne göz atmayı unutmayın!



Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com