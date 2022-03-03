Yazar Ömer Seyfettin vefatının 102'nci yılında anıldı

Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 102. yılında memleketi Gönen'de törenle anıldı.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ömer Seyfettin Anıtı'na çelenk bıraktı. Palaz, burada yaptığı konuşmada, gençleri edebiyata teşvik etmek için kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Ömer Seyfettin'in çok önemli eserler bıraktığını belirten Palaz, "Vefatının 102. yılında büyük yazar Ömer Seyfettin'i, Türklüğe ve Türkçe'ye yapmış olduğu hizmetlerin ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında, Gönen Belediyesi Sergi Salonu'nda Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi Resim Kulübü öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

SON TARİH 6 MART

Program, Gönen Yöresel Halk Oyunları gösterisinin ardından sona erdi. "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası", şiir dinletisi, mevlit, konser ve tiyatro gibi etkinliklerle 6 Mart Pazar günü akşamına kadar devam edecek.