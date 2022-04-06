Yazar Orhan Pamuk evlendi

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, hayatını Aslı Akyavaş ile birleştirdi. Pamuk ve Akyavaş 10 yıldır birlikteydi.

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Pamuk'un mutlu günü. Orhan Pamuk, 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu. Bugün öğle vakti Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikahla Aslı Akyavaş ile evlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, sağlık camiasında Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki öncülüğü ile tanınıyor.

Sade nikah töreni

Pamuk ile Akyavaş on yıldır birlikteydil. Salgın koşulları yüzünden nikah töreni aile içinde yapıldı.