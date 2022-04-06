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    Yazar Orhan Pamuk evlendi

    Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, hayatını Aslı Akyavaş ile birleştirdi. Pamuk ve Akyavaş 10 yıldır birlikteydi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 18:03
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    Yazar Orhan Pamuk evlendi

    Türk edebiyatının usta ismi Orhan Pamuk'un mutlu günü. Orhan Pamuk, 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu. Bugün öğle vakti Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikahla Aslı Akyavaş ile evlendi.

    Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, sağlık camiasında Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki öncülüğü ile tanınıyor.

    Yazar Orhan Pamuk evlendi #1

    Sade nikah töreni

    Pamuk ile Akyavaş on yıldır birlikteydil. Salgın koşulları yüzünden nikah töreni aile içinde yapıldı.


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