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    Yazar Sabiha Arslan pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı

    Muğla'da yaşayan yazar Sabiha Arslan, pandemi sürecini fırsata çevirerek iki kitabı birden kaleme aldı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:55
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    Yazar Sabiha Arslan pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı

    Muğla’nın Datça ilçesinde gazetecilik yapan Sebiha Arslan, pandemi döneminde biri Datça ilçesinin doğal ve tarihi güzelliklerini ele alan, diğeri ise Türkiye’nin 81 ilinden 81 farklı insanın hayata dokunan çalışmalarını içeren iki ayrı kitap hazırladığını belirtti. Arslan, kitabını önümüzdeki günlerde yayınlayacağını söyledi.

    "İKİ KİTAP YAZDIM"

    Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi ile mücadele eden Türkiye’de yaşanan sıkıntılar kadar güzel yürekli pek çok insanın da ortaya çıktığını belirten Sebiha Arslan, "Bu süreçte ‘Datça Betona Dönmesin’ adıyla Datça’nın güzelliklerini içeren diğeri de Türkiye’deki insanların güzelliklerini iki kitap hazırladım."

    Yazar Sabiha Arslan pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı #1

    DATÇA KİTABI

    "Datça ile ilgili kitabımda Datça’nın bilinen ve bilinmeyen güzellikleri ile bu güzelliklerin korunması için çeşitli öneri ve tavsiyelerde de bulundum. ‘Yaşama Dokunanlar’ adlı kitabımda ise 81 ilde meşhur olmayan ancak kalbi güzel insanları ele aldım. Bu kişilerin yaşama dokunuş öykülerinden oluşan hikayeleri kitabı eline alanların keyifle okuyacağına inanıyorum." diyerek kitapta yer alan isimleri eylül ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek gala ile bir araya getirmeyi planladığını söyledi.

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