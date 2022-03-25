Yazar Tuna Serim, Masum Cinayetler romanını anlattı

Sevilen yazar Tuna Serim yeni çıkan polisiye romanı olan Masum Cinayetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te, Mert Erdoğan’ın sunduğu Yazarın Dilinden programının 23 Mart tarihli yayınına; Türkiye'nin ilk tartışma programını hazırlayıp sunan, Yok Etme Planı, Nazım ile Piraye ve Masum Cinayetler kitaplarının yazarı Tuna Serim katıldı.

Son kitabıyla ilgili Serim: "Masum Cinayetler benim düşüncem olarak çıkmadı. İlk editörüm Gül Duran böyle bir kitap yazmamı istedi. Ben bunu yazabileceğimi hiç düşünmedim. Çünkü bazı konularda bilgisiz hissediyorum kendimi. Bu sebeple 6-7 yıl araştırma yaptım ve yazdım. Sonunda oldu, insan isterse ve çalışırsa her şeyi yapabiliyor. Kitap üç tema üzerinden gidiyor. Birincisi seri cinayetler; bu konuda çok sıkıntı çekmedim, bu kadar Amerikan dizisi ve filmi seyrederken hepimizin bildiği en iyi konulardan biri ve benim bu konularda hayal gücüm de çok geniş. Daha sonra töre üzerine çalışmak zorunda kaldım ve Güney Doğu’ya gidip oradaki kadın avukatlarla konuşup, törenin yaşandığı yerleri keşfettim. Çok büyük bir vahşet gördüm, asıl seri cinayet bence töre. İntihar eden, kaybolan ve adları anılmadığı için yaşamamış sayılan kızlar var. Bunları gördüm ve beni çok etkiledi. Üçüncüsü ise, eroin ve kaçakçılık konusuydu. Bu sebeple en uzun araştırma yapıp, yazdığım kitap Masum Cinayetler oldu" ifadelerini kullandı.

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HE KİTAP HEM SENARYO YAZMAK

Yazdığı kitapların senaryolaştırılmasına yeşil ışık yakan Serim; "Yazdıklarımı senaryolaştırmak isteseler izin veririm ve daha önce verdim de. “Nazımı Öldürmek” kitabımda Nazım ölüyor ve ölümü üzerine hayatındaki bütün kadınlar onu ziyarete geliyorlar. Bunu “Tiyatro Kedi ve Hakan Altuner” çok beğendi, tiyatro için çok güzel olacağını söyleyip oyunlaştırmamı istediler. Oyun bir buçuk yıl önce Eylül ayında sahnelendi ve daha sonra kısaltarak radyo tiyatrosu türünde bir çalışma olarak tasarladılar ama pandemide tiyatrolar kapanınca oyun sahnelenemedi" dedi.

"YOK ETME PLANI"

Serim; "Konuşmalarında aslında böyle bir kadın değilim ama bu konu hakkında iddialı konuşacağım diyen Tuna Serim: "Pandeminin ilk günlerinde "Yok Etme Planı" diye bir kitap yazdım. Yok Etme Planı, dijital platformlar için yapılan, pandemi konusunda yazılmış en güzel işti. Bu yazıyı yazarken hayal gücümün tamamını kullandım. Tamamen fantezi bir şey, içerisinde gerçeği de barındıran durumlar olduğu için dizi olmasını çok istedim fakat konu ile ilgili görüştüğüm ekipler dijital kanalların çok pahalı yapımlara girmediğinden bahsettiler. Bence okumadılar. Şimdiye kadar olmasını en çok istediğim Yok Etme Planı’ydı. Bir şirket ile görüştüm “Sizinle tanışmıyorum ama siz bunu çekersiniz, bu imkanlarınız var” desemde, Yapımcılar Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı çektikleri gerekçesi ile reddettiler. Başaramadım" dedi.