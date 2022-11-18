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    Yazar Uğur Kılınç'ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı

    Akademisyen ve yazar Dr Uğur Kılınç'ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı, sinema korku türünü masaya yatırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 13:28
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    Yazar Uğur Kılınç'ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı

    50 Maddede Korku Sineması; korkunun sinemada ortaya çıkışı, bir tür olarak konumlanması, türün geçmişten bugüne dek geçirdiği dönüşüm ve güncel tartışmalar üzerine yazılmış oldukça kapsamlı bir kaynak olarak sinema külliyatındaki yerini alıyor.

    Dr. Uğur Kılınç hem bir akademisyen hem de bir izleyici olarak korku sinemasının çok yönlü yapısını okura sunuyor. Profesyonel bir birikimin ürünü olan bu eser, türe ilgi duyan herkes için arşivlik bir çalışma niteliğinde.

    Bir tür olarak korku

    En temel duygularımızdan biri olmasına rağmen mümkün olduğunca kaçındığımız korku nasıl oldu da sinemada kendine bir tür olarak yer edinebildi?

    Sinemaseverleri korkacağını bile bile beyaz perdenin karşısına geçiren güdü nedir? Korku olgusu sinemada nasıl ortaya çıktı, günümüzde nereye geldi?

    Yazar Uğur Kılınç ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı #1

    Sayfa: 294

    Ana akım sinemada korku

    Ana akım sinemada korku türünün günümüze kadar geçirdiği dönüşümleri önemli gelişmeler ve eleştiriler çerçevesinde güncel kaynaklar aracılığıyla aktaran 50 Maddede Korku Sineması tüm sinemaseverler için bir başvuru kaynağı niteliğinde!


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