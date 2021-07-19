Yazarının sesinden animasyon videolu kitap: Mutlu Beslenme

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu ve MBSR eğitmeni Sema Özpekmezci’nin heyecanla beklenen yeni kitabı Mutlu Beslenme, Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Sağlıklı beslenmek dendiğinde herkesin zihninde belli şeyler belirir. Günün sonunda herkes paketli gıda tüketmemesi, rafine şekeri hayatından çıkarması, bol bol sebze yemesi gerektiğini bilir ama iş uygulamaya geldiğinde herkes bir duraksar.

Veya kişi, bir süre sağlıklı beslendikten sonra kendini abur cubur yerken bulabilir; bitmeyen diyet döngülerinde kaybolmuş hissediyor olabilir. Aslında bunların nedeni; işin içine duyguların, stresin, günlük hayatta yaşanan aksaklıkların katılmamasıdır.

RUH VE ZİHNİN BİRLEŞİMİ

Nihayetinde hepimiz insanız; duygularımız, düşüncelerimiz, sorunlara bakış açımız elbette değişiklik gösterecek. İşte Mutlu Beslenme, tam da bu anda dahil oluyor yaşamlara ve işin içine duyguları, düşünceleri, stres faktörünü katarak tüm bunların beslenmeyle bağlantısını kurup bedenin, zihin ve ruhtan bağımsız olmadığına dikkat çekiyor.

Sayfa: 228

KÖRLEŞMİŞ BESLENME

Klişeleşmiş beslenme alışkanlıklarını unutturarak bambaşka bir deneyimin anahtarını sunuyor. Öncelikle kişinin, kendine özşefkat göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. Düşsek de ayağa kalkıp, dizimizdeki tozları silkeleyerek nasıl adım adım devam edeceğimizi anlatıyor.

BESLENME ALIŞKANLIĞI...

Ama tüm bunların yanında sadece okuyarak beslenme şeklinin değiştirilemeyeceğine de değinen bu kitap; meditasyonlar, yoga pratikleri ve egzersizlerle dilediği her anda okurlarına yol arkadaşı oluyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com