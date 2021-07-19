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    Yazarlar Marmarisli okuyucuları ile buluşacak

    Marmaris Kitap Günleri kapsamında birçok yazar bayram boyunca Marmarislilerle buluşacak.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 10:52
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    Yazarlar Marmarisli okuyucuları ile buluşacak

    Otuzu aşkın yayınevinin katılacağı Marmaris Kitap Günleri başlıyor. 16 Temmuz’da başlayıp, 25 Temmuz’a kadar, bayram boyunca devam edecek etkinlik Saman İskelesi’nde düzenlenecek.

    Marmaris Belediyesi ve özel bir yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlikte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ahmet Telli, Murat Ağırel, Fikret Eroğlu, Yusuf Samet Çakır, Tuğçe Işınsu, Kahraman Tazeoğlu, Nasuh Mahruki okurlarıyla buluşacak.

    YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

    Birçok yayınevinin yer alacağı etkinlikte yazarlar, imza günleri ve söyleşi de gerçekleştirecek. 23 Temmuz’da Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, 23-24-25 Temmuz’da Ahmet Telli, 24 Temmuz’da Murat Ağırel ve Nasuh Mahruki, 17-18 Temmuz’da Kahraman Tazeoğlu imza günü düzenleyecek.

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