Yazarlar ölmeden önce kitaplarını bağışlıyorlar

Yazarlar ölürken arkalarında hem kendi yazdıklarını hem de başkalarının yazdıklarını geride bırakıyorlar.Çoğu yazar ölmeden önce kitapları bağış yapıyorlar.

Türkçe’nin usta kalemi Adalet Ağaoğlu’nun yılların birikimi kitaplarını Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlamasını biliriz.

Bununla ilgili daha pek çok örnek var ama çoğu yazar, edebiyatçı kitaplarını ya kütüphanelere ya da okullara bağışlıyorlar. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları ve başka oluşumlar da yer alıyor.

İşte bazı yazarların kitap projeleri...

"ÜNİVERSİTEYE BAĞIŞLAYACAĞIM"

Yazar Selim İleri de öldükten sonra kitaplarını üniversiteye bağışlayacağını söylüyor. İleri; "Adalet Ağaoğlu’nun bağışını çok doğru buluyorum çünkü o imzalı kitaplar sahaflara düştüğünde, yazar açısından kırıcı olabiliyor. Ölümümden sonra olmak kaydıyla, ben de bir üniversite kitaplığına bağışlamayı düşünüyorum."





Doğan Hızlan

"ADIMI TAŞIYAN KÜTÜPHANELERİND EVAMI GELECEK"

Eleştirmen ve yazar Doğan Hızlan; "TÜYAP Kitap Fuarı’nda ve Antalya’da adımı taşıyan kütüphanelerde özellikle genel bilgi peşinde koşan okurlar için yararlı kitaplar var. Her iki kütüphane de verilenlerle yetinmiyor. TÜYAP ve Antalya da sürekli kitap alıyor. TÜYAP’ta benim adımı taşıyan kütüphanede iyi bir İstanbul kitaplığı düzenleniyor. Bu kütüphanelerin devamı gelecek, bir üniversiteyle temaslarım var, sonuçlanmak üzere. Her gün kullandığım, yazılarım için gerekli başvuru kitapları için şimdilik bir şey düşünmüyorum. İleride onları da bir kütüphaneye emanet edebilirim."



