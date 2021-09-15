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- Yazarlar portresinde bu hafta: Jeannette Angell
Yazarlar portresinde bu hafta: Jeannette Angell
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 12:43
- Güncelleme : 15.09.2021 - 12:51
Jeannette Angell, 1956'da Fransa’nın Angers şehrinde, Fransız bir baba ile Amerikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yüksek lisans öğrenimini Universite Catholique de L’Ouest’te tamamladıktan sonra 21 yaşında ABD’ye gitti; Fitchburg State College’da tarih ve Lesley College’da eğitmenlik konularında yüksek lisans yaptı.
ÜNİVERSİTELERDE DERS VERDİ
Yale Üniversitesi’nde İlahiyat yüksek lisansını tamamlayan Jeannette Angell, kilise tarihi üzerine doktora yapmak için Boston Üniversitesi’ne girdiyse de sonradan branş değiştirerek antropolojiyi seçti ve öğretim görevlisi olarak Harvard, M.I.T. ve London School of Economics gibi Amerika’nın ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde sosyoloji, tarih, din ve antropoloji dersleri vermeye başladı.
ERKEK ARKADAŞININ İHANETİ...
34 yaşındayken, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı, Angell’in birikmiş paralarını alıp onu terk edince Jeannette mali sıkıntıya düştü. Gazetede “escort” kızlar arayan bir ilan yaşamını tamamen değiştirdi; para sorunlarından kurtulmak için telekız olarak da çalışmaya başladı.
ESERLERİ TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ
Gündüzleri üniversite öğretim görevlisi, geceleri telekız. İkinci işini üç yıl sonra bırakan Jeannette Angell, son 10 yıldır yalnızca yazarlık alanında çalışmalarını sürdürüyor. Türkçeye çevrilmemiş eserleri: Légende (Efsane), Wings (Kanatlar), Flight (Uçuş) ve The Illusionist (İllüzyonist).
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com