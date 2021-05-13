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    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar

    Yazarların birbirlerine özel günlerde gönderdikleri kartpostalları görünce nedense eski bayramlar aklımıza gelir.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 14:20
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    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar

    Bugün bayram hepinizin bayramını Kitap Ayracı ailesi olarak kutluyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde edebiyatla biraz soluk alalım istedik.

    Bunun için dünya edebiyatına yön veren yazarların özel günlerde biribirlerine gönderdikleri kartpostalları sizlere sunuyoruz...

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #1

    F. Scott Fitzgerald’ın 1937 yılında kendisine gönderdiği kartpostal.

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #2

    Jack Kerouac’ın 1956 yılında Malcolm Cowley’e gönderdiği kartpostal

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #3

    James Joyce’un 1908 yılında Elkin Mathews’e Gönderdiği kartpostal.

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #4

    Franz Kafka ve arkadaşlarının 1913 yılında Kurt Wolff’a gönderdikleri kartpostal

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #5

    Ernest Hemingway’in 1924 yılında Gertrude Stein’a gönderdiği kartpostal.

    Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar #6

    Kurt Vonnegut’un 2006 yılında David Breithaupt’a gönderdiği kartpostal..


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