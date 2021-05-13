Yazarların biribirlerine gönderdiği kartpostallar

Yazarların birbirlerine özel günlerde gönderdikleri kartpostalları görünce nedense eski bayramlar aklımıza gelir.

Bugün bayram hepinizin bayramını Kitap Ayracı ailesi olarak kutluyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde edebiyatla biraz soluk alalım istedik.

Bunun için dünya edebiyatına yön veren yazarların özel günlerde biribirlerine gönderdikleri kartpostalları sizlere sunuyoruz...

F. Scott Fitzgerald’ın 1937 yılında kendisine gönderdiği kartpostal.

Jack Kerouac’ın 1956 yılında Malcolm Cowley’e gönderdiği kartpostal

James Joyce’un 1908 yılında Elkin Mathews’e Gönderdiği kartpostal.

Franz Kafka ve arkadaşlarının 1913 yılında Kurt Wolff’a gönderdikleri kartpostal

Ernest Hemingway’in 1924 yılında Gertrude Stein’a gönderdiği kartpostal.

Kurt Vonnegut’un 2006 yılında David Breithaupt’a gönderdiği kartpostal..



