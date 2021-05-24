Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları

Dünyaca ünlü yazarların bisikletleriyle çekilmiş fotoğraflardan bir seçki..

Yazarların da eğlenceleri var. Bunlardan biri de bisikletleri, işte dünyaca ünlü kalem ustalarının bisikletleriyle çekilmiş fotoğrafları..

Ray Bradbury

Henry Miller

Ernest Hemingway, sağdaki savaş günlerinden bir kare

Sylvia Plath, 18 yaşında

Patti Smith

Arthur Conan Doyle ve eşi

Tennessee Williams

H.G. Wells ve eşi

Philip Larkin

Thomas Hardy