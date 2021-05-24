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Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları
Dünyaca ünlü yazarların bisikletleriyle çekilmiş fotoğraflardan bir seçki..
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 10:22
Yazarların da eğlenceleri var. Bunlardan biri de bisikletleri, işte dünyaca ünlü kalem ustalarının bisikletleriyle çekilmiş fotoğrafları..
Ray Bradbury
Henry Miller
Ernest Hemingway, sağdaki savaş günlerinden bir kare
Sylvia Plath, 18 yaşında
Patti Smith
Arthur Conan Doyle ve eşi
Tennessee Williams
H.G. Wells ve eşi
Philip Larkin
Thomas Hardy