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    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları

    Dünyaca ünlü yazarların bisikletleriyle çekilmiş fotoğraflardan bir seçki..
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:22
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    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları

    Yazarların da eğlenceleri var. Bunlardan biri de bisikletleri, işte dünyaca ünlü kalem ustalarının bisikletleriyle çekilmiş fotoğrafları..

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #1

    Leo Tolstoy

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #2

    Ray Bradbury

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #3

    Henry Miller

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #4

    Ernest Hemingway, sağdaki savaş günlerinden bir kare

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #5

    Sylvia Plath, 18 yaşında

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #6

    Patti Smith

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #7

    Arthur Conan Doyle ve eşi

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #8

    Tennessee Williams

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #9

    H.G. Wells ve eşi

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #10

    Philip Larkin

    Yazarların bisikletleriyle çekilmiş ölümsüz anları #11

    Thomas Hardy

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