Euro
10.4201
0.32%
Dolar
8.5208
0.34%
Altın
522.87
0.44%
Borsa
1.426
0.38%
Bitcoin
310.101
-1.08%
EXEN Coin
33.65
0.29%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları

    Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz.Dünyaca ünlü yazarların sade yatak odaları. Yazarlar bu odalarda hem okur hem de yazarlarmış.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları

    Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz. O da bizim hayalimize dahil olur zamanla. Edebiyat Haber'de yer alan görsellere göre, dünyaca ünlü yazarların dinleme odalarını biz de sizler gibi merak ettik ve birkaç ismin odalarını bulduk. Ancak şunu söyleyebiliriz; yazarlar bir hayli düzenliymiş.

    Yazarların yaşam alanları hakkında yayınladığımız görsellere hep birlikte bakalım.

    İşte bazı yazarların yatak odaları..

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #1

    Ernest Hemingway

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #2

    Truman Capote

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #3

    Virginia Woolf

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #4

    William S. Burroughs

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #5

    Sylvia Plath

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #6

    Victor Hugo

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #7

    William Faulkner

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #8

    Marcel Proust

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #9

    Flannery O’Connor

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #10

    Mary Roach

    Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları #11

    Emily Dickinson

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir