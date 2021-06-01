Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları

Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz.Dünyaca ünlü yazarların sade yatak odaları. Yazarlar bu odalarda hem okur hem de yazarlarmış.

Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz. O da bizim hayalimize dahil olur zamanla. Edebiyat Haber'de yer alan görsellere göre, dünyaca ünlü yazarların dinleme odalarını biz de sizler gibi merak ettik ve birkaç ismin odalarını bulduk. Ancak şunu söyleyebiliriz; yazarlar bir hayli düzenliymiş.

Yazarların yaşam alanları hakkında yayınladığımız görsellere hep birlikte bakalım.

İşte bazı yazarların yatak odaları..

Ernest Hemingway

Truman Capote

Virginia Woolf

William S. Burroughs

Sylvia Plath

Victor Hugo

William Faulkner

Marcel Proust

Flannery O’Connor

Mary Roach





Emily Dickinson

