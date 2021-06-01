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Yazarların hem kitap okudukları hem de yazdıkları odaları
Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz.Dünyaca ünlü yazarların sade yatak odaları. Yazarlar bu odalarda hem okur hem de yazarlarmış.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 14:10
Bir kitap okurken yazarı hakkında da düşünmeden edemeyiz. O da bizim hayalimize dahil olur zamanla. Edebiyat Haber'de yer alan görsellere göre, dünyaca ünlü yazarların dinleme odalarını biz de sizler gibi merak ettik ve birkaç ismin odalarını bulduk. Ancak şunu söyleyebiliriz; yazarlar bir hayli düzenliymiş.
Yazarların yaşam alanları hakkında yayınladığımız görsellere hep birlikte bakalım.
İşte bazı yazarların yatak odaları..
Ernest Hemingway
Truman Capote
Virginia Woolf
William S. Burroughs
Sylvia Plath
Victor Hugo
William Faulkner
Marcel Proust
Flannery O’Connor
Mary Roach
Emily Dickinson