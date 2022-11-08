Petrol
96.95
-0.99%
Euro
18.6059
0.38%
Dolar
18.6081
0.71%
Altın
999.59
0.45%
Borsa
4396
0.00%
Bitcoin
371.347
-4.88%
BTXN Coin
10.03
-1.66%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi okuyucuları ikiye böldü

    Son zamanalarda artan sesli kitap platformlarında kendi eserlerini seslendiren yazarlar, okurlar arasında tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi okuyucuları ikiye böldü

    Sesli kitap, Türkiye'de ve dünyada hızla yükseliyor. Kitaba zaman ayıramayan ve vakit sorunu yaşayan okurların daha çok kullandıkları sesli kitap platformları, kitapseverlerin yeni gözdesi olmaya devam ediyor.

    Son zamanlarda artan bu talebe karşı sesli kitap platformlarının, daha önce ses sanatçılarına, tiyatroculara okuttukları kitabı bu sefer kitabı yazan yazara okutması, okurlar arasında "Ne kadar doğru" tartışmasını yarattı.

    Yazarın kendi kitabını seslendirmesi

    Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi kimi okurlar tarafından reklam amaçlı olarak algılanırken; kimi okurlar için ise normal bir durum olarak değerlendirildi. Sevdiği yazarın kendi sesinden kitabını okuması bazı kitapseverler için olağan karşılanıyor.

    Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi okuyucuları ikiye böldü #1

    Geçerliliğini koruyan tartışma

    Sesli kitap platformları, okuyuculara sundukları ankette, "Yazarlar kendi eserlerini seslendirsin mi?" sorusu yöneltti.. Ankete katılan kitapseverler farklı farklı cevaplar veririken; bu tartışmanın devam edeceği yönündeki görüşler ise geçerliliğini koruyor.

    Son olarak Orhan Pamuk seslendirdi

    Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk da kitabını seslendiren yazarlar arasında. Pamuk, eserlerini sesli kitap platformlarında okuyucuları için seslendirdi.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Gençler, skuter kullanımında 15 yaş sınırını aşıyor
    3. Sayfa

    Gençler, skuter kullanımında 15 yaş sınırını aşıyor

    Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor
    Ekonomi

    Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor

    Görüş Bildir