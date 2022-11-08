Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi okuyucuları ikiye böldü

Son zamanalarda artan sesli kitap platformlarında kendi eserlerini seslendiren yazarlar, okurlar arasında tartışma yarattı.

Sesli kitap, Türkiye'de ve dünyada hızla yükseliyor. Kitaba zaman ayıramayan ve vakit sorunu yaşayan okurların daha çok kullandıkları sesli kitap platformları, kitapseverlerin yeni gözdesi olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda artan bu talebe karşı sesli kitap platformlarının, daha önce ses sanatçılarına, tiyatroculara okuttukları kitabı bu sefer kitabı yazan yazara okutması, okurlar arasında "Ne kadar doğru" tartışmasını yarattı.

Yazarın kendi kitabını seslendirmesi

Yazarların kendi kitaplarını seslendirmesi kimi okurlar tarafından reklam amaçlı olarak algılanırken; kimi okurlar için ise normal bir durum olarak değerlendirildi. Sevdiği yazarın kendi sesinden kitabını okuması bazı kitapseverler için olağan karşılanıyor.

Geçerliliğini koruyan tartışma

Sesli kitap platformları, okuyuculara sundukları ankette, "Yazarlar kendi eserlerini seslendirsin mi?" sorusu yöneltti.. Ankete katılan kitapseverler farklı farklı cevaplar veririken; bu tartışmanın devam edeceği yönündeki görüşler ise geçerliliğini koruyor.

Son olarak Orhan Pamuk seslendirdi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk da kitabını seslendiren yazarlar arasında. Pamuk, eserlerini sesli kitap platformlarında okuyucuları için seslendirdi.