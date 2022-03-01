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- Yazarların özgür olduğu, edebiyatta deneme türü
Yazarların özgür olduğu, edebiyatta deneme türü
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 09:21
- Güncelleme : 01.03.2022 - 10:45
Bir yazarın, kendi isteği doğrultusunda kesin yargılara varmadan kendisiyle konuşuyormuş gibi sohbet havasında kaleme alınan samimi yazılardır. Denemelerde yazar istediği herhangi bir konu hakkında özgürce kalem oynatabilir. Bu aynı zamanda yazarların itirafnamesidir.
Toplumda gözlemlediği ilginç olay ve durumlarını sayfalarına taşıyarak üzerinde tartışır. Tartışırken bunu kesin bir yargıya da vardırmaya çalışmaya gayret göstermez.
YAZAR OKUR ARASINDA SOHBET
Yazar, yazdığı denemeleri doğrultmaya, inandırma kaygısı gütmez; o istediği gibi yazar takdiri de okuyucuya bırakır. Denemeler, yazar ve okuyucu arasında sıcacık sohbetlerdir.
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Deneme denilince aklımıza Fransız yazar Michel de Montaigne’nin "Denemeler" kitabı gelir. Çünkü edebiyatta deneme türünün en önemli temsilcilerinden biri sayılıyor Montaigne. Montaigne, Denemeler kitabında kaleminin sınırlarını kaldırıyor.
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