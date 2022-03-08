Yazarların, şairlerin kadınlara dair sözleri

Dünyaya yön veren yazarların ve düşünülerin kadın için söyledikleri sözler tarihteki yerini alıyor. O sözlerden bir derleme...

Bugün Dünya Kadınlar Günü...

Kutlu olsun...

Bütün emekçei kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Daha adil ve barışçıl bir dünyada yaşama ümidiyle... Düşünürlerin, yazarların kadınlar için söyledikleri veciz sözleri hatırlayalım...

"Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir."

Mustafa Kemal Atatürk

"Kadın; bilmeyene 'nefs', bilene 'nefes'tir"

"Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin." (

(Alfred de Musset)

"Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı."





Robin Williams

"Her iyi kadın, erkek için mukaddes bir kalkandır."

Halide Edib Adıvar

"Soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durdurabileceği!"

Ayn Rand

"Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar."

Joseph Conrad





"Kadının zayıflığına dayanan kültürel şartlanmanın sebebi kadının güzelliğine duyulan saplantı değil kadının sadakatine duyulan saplantıdır."

Naomi Wolf

"Ben hiçbir zaman feministin ne olduğunu anlayamadım. Ancak şunu biliyorum ki beni kapı paspasından ayıran duygularımı açıkladığımda insanlar bana feminist dediler."





Rebecca West

"Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil."

Oscar Wilde

"Nefret ettiğim bir şey varsa o da insanların kendinizi berbat hissettiğinizi bildikleri halde neşeyle hatrınızı sorup iyim demenizi beklemeleridir."

Sylvia Plath

"Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin."





Henry Miller

"Feminist size bağıran mutsuz insan anlamına mı, kadınların insan olduğuna inanan kişi anlamına mı geliyor? Bence ikincisi, bu sebeple ben de feministim."

Margaret Atwood



"Kendi bedenine sahip olmayan ve bedenini kontrol edemeyen bir kadın özgür değildir. Ve hiçbir kadın bilinçli olarak anne olup olmamayı seçene kadar kendine özgürüm dememelidir."





Margaret Sanger

"Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir."

Tolstoy

"Kadınlardan yalnızca birer hanımefendi gibi bahsetmenizden, onların aslında rasyonel varlıklar olduğunu anlamamanızdan nefret ediyorum. Hiçbirimiz hayatlarımız boyunca sakin sularda yüzmek istemeyiz."





Jane Austen

"Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına..."

Albert Einstein

