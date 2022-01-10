Yazarların taslaklarını çalan edebiyat hırsızı

Ünlü yazarların roman taslaklarını çalan edebiyat hırsızı, FBI'nın operasyonuyla yakalandı.

Aralarında Margaret Atwood ve Ethan Hawke gibi isimlerin eserlerinin de yer aldığı yüzlerce kitap taslağını çaldığı öğrenilen Filippo Bernardini, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dijital dolandırıcılık ve fikri haklara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan şüpheli, Simon & Schuster adlı ünlü İngiliz yayınevinde çalışıyordu.

İddialara göre Bernardini, yayıncılık dünyasındaki yazarları, editörleri ve ajansları sahte mail hesapları ile kandırarak yayınlanmamış eserlere erişim sağlıyordu.

Bernardini'nin karşı karşıya olduğu suçlamalar ise 'yanlış yönlendirme, dolandırıcılık ve yüzlerce kişiyi dolandırmaya teşebbüs' olarak açıklandı.





YAYINEVLERİNİ MAĞDUR ETTİ

Zanlının, beş yıl boyunca 160'tan fazla sahte internet sitesi açmış olduğu tahmin ediliyor. Gerçekten var olan yayıncılık şirketlerinin yer imlerindeki harflerde değişiklik yaparak internet adresleri aldığı belirtildi.

Bernardini'nin, bu dolandırıcılık şeması ile sadece Birleşik Krallık'ta değil dünya geneline yayıldığı ve birçok yayınevini etkilediği bildirildi.