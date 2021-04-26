Yazarlıkta öne çıkan duygular ve düşünceler

Bir Yabancı Gibi, Düşüyorum Tut elimden ve Karanlığımın Aydınlığı kitaplarının yazarı Furkan Bayraktar, yazarlıkta tamamen duygular ve düşünceler öne çıktığını söyledi.

Genç yazar Furkan Bayraktar şu sıralar COVİD-19 pandemi süreci ciddiyetini koruyor, zamanımın tümünü evde kitaplarla geçiriyor.

Bayraktar, "Yeni kitabım Karanlığımın Aydınlığı' da şubat ayının ilk haftaları tüm kitap mağazalarında satışa sunuldu” dedi.

GERÇEK HAYATTAN ÖYKÜLER

Furkan Bayraktar kendisi ve yazarlığı hakkında şu bilgileri veriyor. "Gerçek hayattaki olaylardan günümüzdeki gençlerin yaşantıları aile bağlarından yola çıkarak yazmaya başladım, içerisine tabii ki hayallerimi de katarak yazdığım kitaplardan hem ders verici, heyecanlandırıcı ve sürükleyici olacak şekilde bir araya getiriyorum. ‘Bir Yabancı Gibi’ kitabımı yazarken tamamen hayal dünyamı ele aldım. ‘Düşüyorum Tut Elimden’ ve yeni çıkan ‘Karanlığımın Aydınlığı’ kitabımda ise tamamen gerçek hayattan örnek alarak yazdım."





YAZARLIKTA DÜŞÜNCELER

Bayraktar ayrıca yeni kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yazarlıkta aslında tamamen duygular ve düşünceler konu alınıyor. Yorumlamak çok önemli ve tabi ki hayal dünyası olmadan olmaz. Kafamızdaki düşüncelerimizi çevremizdeki olaylara uyarlayarak bunları kaleme alabiliyorsak ne mutlu! Her işin bir zorluğu vardır yazarlık da öyle ancak önemli olan zorlukları başarabilmek" dedi.

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Ergül Tosun

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