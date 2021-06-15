Yazı evleri yazarlara ilham veriyor

Nilüfer’in yazı evlerinin inzivadaki son konukları yazar ve senarist Doğu Yücel ile yazar Fatma Burçak oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin ilkini Gölyazı’da, ikincisini Misi’de hayata geçirdiği yazı evleri, yazarlara ilham vermeye devam ediyor. Günlerce, restore edilmiş köy evlerinde konaklayan yazarlar Misi ve Gölyazı’nın eşsiz atmosferi eşliğinde Türk edebiyatına yepyeni eserler kazandırıyor.

KİMDİR BU MİTHAT KARAMAN?

Yaklaşık iki haftadır Nilüfer Belediyesi Misi Yazı Evi’nde konaklayan Doğu Yücel “Kimdir Bu Mitat Karaman?” isimli romanının devam kitabını Misi’de kaleme aldığını söyledi. Yazar ve senaristlik yönü dışında gazetecilik ve müzik medyası yazarlığı tecrübesi de bulunan Yücel, “Kimdir Bu Mitat Karaman?” isimli kitabının film uyarlaması olan prodüksiyonun çekimlerinin tamamlandığı ve bu çalışmanın yakında vizyona gireceği müjdesini de verdi.





"KÖY HAYATINA ALIŞTIM"

Yücel “Köy hayatına alıştım, pek dönesim yok. Yaklaşık iki haftadır Nilüfer Belediyesi’nin şahane hizmeti olan bir yazı evinde konaklıyorum. Dünyanın her yerinde olan bu yazı evleri, bizim ülkemizde bildiğim kadarıyla sadece burada var. Koca ülkede iki tane, ikisi de Nilüfer Belediyesi’nin. Neden yazı evi önemli? Yazarların en büyük ihtiyacı olan inziva duygusunu sağlıyorlar çünkü. Evde tek başınıza, daha doğrusu eserinizle baş başa kalıyorsunuz. Dahası edebiyata ve yazarlığa değer veren kurumların varlığı bizi mutlu ediyor” diye konuştu.





"DÖNEM ROMANI ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM"

Göl Yazı Evi’nde konaklarken üzerinde çalıştığı eserler hakkında da bilgi veren yazar Fatma Burçak, “Daha önceden başladığım bir çocuk romanı ve yetişkinler için kaleme aldığım 1940’lı yıllarda geçen bir dönem romanı üzerinde çalışıyorum. Bu iki çalışmada da Gölyazı ve Uluabat Gölü’nün bende yaşattığı etkilerin yansımasını görmek mümkün olacak” dedi.