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    Yazmak ve yaşamak üzerine

    Herman Melville'in Bartleby ve Şürekâsı yetenek ve birikimlerine rağmen yazmak ve yaşamak üzerine bir inceleme.
    • Özel İçerik
    • 06.04.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 15:41
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    Yazmak ve yaşamak üzerine

    Herman Melville’in ölümsüz Bartleby karakterinden yola çıkan Enrique Vila-Matas, başyapıtı kabul edilen Bartleby ve Şürekâsı’nda yetenek ve birikimlerine rağmen yazmamayı düstur edinen gerçek ve hayalî yazarları konu alarak "Niçin yazarız?" ve "Niçin yaşarız?" gibi çetrefilli sorulara cevap arıyor.

    EDEBİYATTA GEÇİCİ SESSİZLİK

    Var olmayan bir metin için dipnotlar kaleme alan anlatıcı, bartleby’ler diye adlandırdığı, edebiyatta geçici ya da kalıcı sessizliği tercih eden Salinger, Rimbaud, Musil, Rulfo gibi yazarların yanında Walser, Beckett, Maupassant, Wilde, Borges, Gide, Pessoa, Sokrates ve daha nice isim aracılığıyla, hayata dair sorulara cevap arıyor.

    Yazmak ve yaşamak üzerine #1

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    Sayfa: 192

    ENRIQUE VILA-MATAS

    1948’de Bar­celona’da doğdu. Gazetecilik ve hukuk öğrenimi gördükten sonra film eleştirmenliği yaptı, kısa filmler çekti.

    ESERLERİ PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

    İlk romanlarını 1970’lerin başında kaleme alsa da tanınmaya başlaması 1985’te yayımladığı, romanla deneme türlerini kaynaştırdığı Historia Abreviada de la Literatura Portátil (Taşınabilir Edebiyatın Kısaltılmış Tarihi) sayesinde oldu. Gerçekle kurmaca arasındaki sınırı şeffaflaştırdığı, edebiyata ve edebiyatçılara göndermelerle dolu eserleri otuzdan fazla dile çevrildi.

    Yazmak ve yaşamak üzerine #2

    ENRIQUE VILA-MATAS

    ÖDÜLLÜ YAZAR

    İspanyol Kraliyet Akademisi, Rómulo Gallegos, Médicis, Herralde gibi ödüllerin de aralarında bulunduğu pek çok önemli ödüle ve nişana layık görüldü.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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