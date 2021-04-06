Herman Melville'in Bartleby ve Şürekâsı yetenek ve birikimlerine rağmen yazmak ve yaşamak üzerine bir inceleme.

Herman Melville’in ölümsüz Bartleby karakterinden yola çıkan Enrique Vila-Matas, başyapıtı kabul edilen Bartleby ve Şürekâsı’nda yetenek ve birikimlerine rağmen yazmamayı düstur edinen gerçek ve hayalî yazarları konu alarak "Niçin yazarız?" ve "Niçin yaşarız?" gibi çetrefilli sorulara cevap arıyor.

EDEBİYATTA GEÇİCİ SESSİZLİK

Var olmayan bir metin için dipnotlar kaleme alan anlatıcı, bartleby’ler diye adlandırdığı, edebiyatta geçici ya da kalıcı sessizliği tercih eden Salinger, Rimbaud, Musil, Rulfo gibi yazarların yanında Walser, Beckett, Maupassant, Wilde, Borges, Gide, Pessoa, Sokrates ve daha nice isim aracılığıyla, hayata dair sorulara cevap arıyor.

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ENRIQUE VILA-MATAS

1948’de Bar­celona’da doğdu. Gazetecilik ve hukuk öğrenimi gördükten sonra film eleştirmenliği yaptı, kısa filmler çekti.

ESERLERİ PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

İlk romanlarını 1970’lerin başında kaleme alsa da tanınmaya başlaması 1985’te yayımladığı, romanla deneme türlerini kaynaştırdığı Historia Abreviada de la Literatura Portátil (Taşınabilir Edebiyatın Kısaltılmış Tarihi) sayesinde oldu. Gerçekle kurmaca arasındaki sınırı şeffaflaştırdığı, edebiyata ve edebiyatçılara göndermelerle dolu eserleri otuzdan fazla dile çevrildi.





ENRIQUE VILA-MATAS

ÖDÜLLÜ YAZAR

İspanyol Kraliyet Akademisi, Rómulo Gallegos, Médicis, Herralde gibi ödüllerin de aralarında bulunduğu pek çok önemli ödüle ve nişana layık görüldü.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com