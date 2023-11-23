Yazmasam ölürüm diyecek kadar yazmaya tutkuyla bağlı olan Sait Faik Abasıyanık 117 yaşında Türk öykücülüğün ve edebiyatının en önemli ustalarından olan Sait Faik Abasıyanık, 117 yaşında. Pek çok hikaye yazan yazarın ana ekseni balıkçılar, işçiler, kahvehanelerdir. Sait Faik bizlere insanın gerçek ve yalın halini öykülerinde pek iyi anlatır.

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Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Sait Faik Abasıyanık'ın bugün 117'inci doğum yılı. Yaşamı boyunca pek çok hikaye yazan Abasıyanık'ın önde gelen kitabı kuşkusuz Semaver'dir.

İyi ki yazdı, iyi ki doğdu...

Yazar hakkında bazı bilinmesi gereken bilgiler;

1906'da Sakarya'da dünyaya gelen Sait Faik, yazdıkları ve ürettiğiyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle öykü alanında verdiği eserlerle adını ölümsüzler arasına yazdırdı.

Edebiyatımıza öykü türünün önde gelen yazı işçisi olan yazar, uzun süre mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düştüğünde tarihler 11 Mayıs 1954’ü gösteriyordu. Henüz genç yaşta sayılacak hayatını kaybetti.

"Yazmasam ölürüm" diyecek kadar yazmaya bağlıydı Sait Faik...

Bu vesileyle usta yazarı Kitap Ayracı editörleri ve ailesi olarak sevgi, saygıyla anıyoruz. Büyük hatırası önüne saygıyla eğiliyoruz.

Vasiyeti gereğince kitap teliflerinden elde edilen gelirler Darüşşafaka Cemiyeti’ne kaldı. Ölümünden bir sene sonra bizzat annesi tarafından başlatılan “Sait Faik Hikâye Armağanı” sürmektedir.

Türk Edebiyatı’na kazandırdığı sayısız eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan usta yazarın beslendiği konular çeşitlilik gösterir.

İnsana dair öyküler

İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan insanları, fabrika işçilerini, kahvehane köşelerinde zaman öldüren insan manzaralarını satırlarına taşıyan Faik, karakterleri konuşturmakta mahirdir. Sait Faik’in öykülerinde insanoğluna dair pek çok ayrıntıyı bulmak mümkün.

Ünlüm ressam ve yazar Abidin Dino'nun kendisi hakkında söylediklerini okyalım;

"Sait Faik romancıdır"

"Sait Faik romancıdır, piyes muharriridir, her şeydir. Sırasıyla usta bir hokkabaz gibi piyesi ve romanı en ummadığımız yerinden çıkaracaktır. Çünkü Sait Faik, milli edebiyatın ta kendisini yapıyor. Sait Faik milletin her ferdiyle; çöpçüden köylüye kadar memleketin efendisiyle alakalıdır."

Hayatın içinden karakterler

Öykülerine konu edindiği karakterler hep yanı başımızda oldular. Faik’in öykücülüğünde hayatımıza dair ne varsa bulabiliyoruz. Sait Faik'in parlayan Türkçesiyle vuku bulan sözcükler, okurları geçmiş ve şimdiki zaman arasında yolculuğa çıkartıyor.

Edebiyat dünyamıza büyük katkı

Öykü ve roman dışında şiir ve röportajlarda kaleme alan Abasıyanık, Dünya Edebiyatı’ndan çeşitli çeviriler de yaparak, yazın hayatımıza katkı sunmaya devam etmiştir.

Kitaplarından bazıları

Semaver, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Kumpanya, Medar’ı Maişet Motoru gibi önemli eserlere imza atan Sait Faik, adını edebiyatımıza altın harflerle yazdırdı desek yeridir.

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ergul.tosun@ensonhaber.com