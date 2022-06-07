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    Yedi Güzel Adam şairi: Cahit Zarifoğlu

    Türk şiirinin sevilen ismi aynı zamanda Yedi Güzel Adam olan Cahit Zarifoğlu, 35 yıl önce hayatını kaybetti.
    • Özel İçerik
    • 07.06.2022 - 10:19
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    Yedi Güzel Adam şairi: Cahit Zarifoğlu

    Ankara'da 1 Temmuz 1940'ta dünyaya gelen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta sürdürdü. Küçük yaşta başlayan edebiyat sevgisi onu ileride çok iyi bir şair yapacaktı.

    Cahit Zarifoğlu'nun bugün 35'inci ölüm yıldönümü Rahmetle anıyoruz...

    Cahit Zarifoğlu... Usta şairi Kitap Ayracı olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.

    Ruhu şad olsun...

    Lise öğrenimine Ankara'da devam eden Cahit Zarifoğlu, son sınıfta edebiyat ve matematikten bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini 1961 yılında bitirdi. Zarifoğlu, liseyi uzattığı yıllarda kısa süre vekil öğretmenlik yapmasının ardından, tekrar Kahramanmaraş'a döndü ve bir gazetede çalışmaya başladı.

    Yedi Güzel Adam şairi: Cahit Zarifoğlu #1

    Gazetele ve deregilerde yazıları yayınlandı

    Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayınlandı.

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde sürdü.

    Aynı arkadaş grubu, 1956-1959'da Yenilik, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikayeler, Türk Sanatı, Varlık, Yeditepe, Dost, Pazar Postası gibi yayınlarda yer aldı ve Maraş'ın Sesi gazetesinin sanat sayfasını hazırlayarak yazı ve eleştiriler yayınladı.

    Pilot olma hayali

    Lise öğrencisiyken bir süre güreşle meşgul olan ve son sınıfı uçma tutkusuyla okuyan Cahit Zarifoğlu, 1958'de katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katıldı.

    Yaz boyunca kurs görerek, Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okuluna giremedi.

    Yedi Güzel Adam şairi: Cahit Zarifoğlu #2

    Necip Fazıl'ın şahitliğinde evlendi

    Mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'ye geçen şair, aynı yıl Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat Arvas ile tanıştı ve 19 Ağustos'ta evlendi. Nikah şahidi ise ünlü şair Necip Fazıl oldu.

    Cahit Zarifoğlu öldü

    Usta yazar, 1983'te TRT İstanbul Radyosu'na atandı. Son yıllarında çocuk edebiyatına yönelen Zarifoğlu, çocuklar için yazdığı kitaplardan Yürekdede ile Padişah adlı eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü kazandı. Usta şair pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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