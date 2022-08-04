Yedi yeni kitapla yepyeni bir okuma serüveni

Yedi yeni kitapla yepyeni bir okuma serüveni

Yayınlanan yedi yeni kitabı siz okurlara öneriyoruz. Kararsız kitapseverler için...

Hafta sonu yaklaşıyor; deniz kenarında ya da tatilde okuyacağınız kitap listeniz hazır değilse siz okurlara hazırladığımız okuma önerimize göz atmanızı öneriyoruz.

İyi okumalar dileriz..

Sandman: Uvertür

New York Times çoksatan yazarı ve modern fantazinin ustası Neil Gaiman, neredeyse 20 yıl sonra ilk kez uzun bir Rüya Kral öyküsüyle geri dönüyor.

Japon Balığı Kargaşası

II. Dünya Savaşı öncesi Japonya’sındaki ilk kadın yazarlardan, Tanizaki ve Kavabata gibi isimlerden etkilenen Kanoko Okamoto, eserlerinde dönemin sosyal yaşamını ve saplantılı ilişkilerini feminist bir bakış açısıyla kaleme aldı ve Japon feminist edebiyat geleneğinin öncülerinden biri oldu.

Nagasaki’nin Çanları

Bir yaşamın otobiyografisi sayılabilecek Nagasaki’nin Çanları, hakkında binlerce yazı ve belgesel olan Nagasaki’nin bombalanmasının gerçekleşme ânını, şehirdeki kaosu ve sonrasında yaşananları birinci ağızdan anlatıyor.

Küp: Bulmacalarla Dolu Bir Hayat





Küp, gezegenimizin en ikonik bulmacası olan Rubik Küpü’nün inzivadaki mucidi Ernő Rubik’ten öğrendiklerine, merakına ve keşiflerine dair benzersiz bir ilk kitap.

Saltanattan Demokratik Türkiye’ye: Kemalizm Tarihinin Ana Hatları

Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesi için son derece kritik yıllar olan 1922-23 arasında Sovyet diplomatik kadrosunun bir üyesi olarak Ankara’da bulunan Georgiy A. Astahov, Sovyetler Birliği’nde yayınlanan Yeni Doğu dergisi için bu hareketli döneme dair izlenimlerini kaleme aldı.

Vathek

Korku edebiyatının öncülerinden William Beckford, tıpkı ilk gotik roman kabul edilen Otranto Şatosu’nun yaratıcısı Horace Walpole gibi bünyesinde gotik edebiyat ile gotik mimariyi buluşturan, gösterişli malikânesi ve yıkılan kulesiyle tanınan bir isim. Lord Byron’a, Poe’ya ve Lovecraft’a ilham veren Vathek ise gotik edebiyatın kurucu metinlerinden biri.

Faş

Ceren Biber'den şiirler...