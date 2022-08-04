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- Yedi yeni kitapla yepyeni bir okuma serüveni
Yedi yeni kitapla yepyeni bir okuma serüveni
- Özel İçerik
- 04.08.2022 - 11:57
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:35
Hafta sonu yaklaşıyor; deniz kenarında ya da tatilde okuyacağınız kitap listeniz hazır değilse siz okurlara hazırladığımız okuma önerimize göz atmanızı öneriyoruz.
İyi okumalar dileriz..
Sandman: Uvertür
New York Times çoksatan yazarı ve modern fantazinin ustası Neil Gaiman, neredeyse 20 yıl sonra ilk kez uzun bir Rüya Kral öyküsüyle geri dönüyor.
Japon Balığı Kargaşası
II. Dünya Savaşı öncesi Japonya’sındaki ilk kadın yazarlardan, Tanizaki ve Kavabata gibi isimlerden etkilenen Kanoko Okamoto, eserlerinde dönemin sosyal yaşamını ve saplantılı ilişkilerini feminist bir bakış açısıyla kaleme aldı ve Japon feminist edebiyat geleneğinin öncülerinden biri oldu.
Nagasaki’nin Çanları
Bir yaşamın otobiyografisi sayılabilecek Nagasaki’nin Çanları, hakkında binlerce yazı ve belgesel olan Nagasaki’nin bombalanmasının gerçekleşme ânını, şehirdeki kaosu ve sonrasında yaşananları birinci ağızdan anlatıyor.
Küp: Bulmacalarla Dolu Bir Hayat
Küp, gezegenimizin en ikonik bulmacası olan Rubik Küpü’nün inzivadaki mucidi Ernő Rubik’ten öğrendiklerine, merakına ve keşiflerine dair benzersiz bir ilk kitap.
Saltanattan Demokratik Türkiye’ye: Kemalizm Tarihinin Ana Hatları
Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesi için son derece kritik yıllar olan 1922-23 arasında Sovyet diplomatik kadrosunun bir üyesi olarak Ankara’da bulunan Georgiy A. Astahov, Sovyetler Birliği’nde yayınlanan Yeni Doğu dergisi için bu hareketli döneme dair izlenimlerini kaleme aldı.
Vathek
Korku edebiyatının öncülerinden William Beckford, tıpkı ilk gotik roman kabul edilen Otranto Şatosu’nun yaratıcısı Horace Walpole gibi bünyesinde gotik edebiyat ile gotik mimariyi buluşturan, gösterişli malikânesi ve yıkılan kulesiyle tanınan bir isim. Lord Byron’a, Poe’ya ve Lovecraft’a ilham veren Vathek ise gotik edebiyatın kurucu metinlerinden biri.
Faş
Ceren Biber'den şiirler...