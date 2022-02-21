Yeni çıkan kitaplarda bu hafta

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları listeledik...

Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını bekliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için hazıladık.

İyi haftalar ve iyi okumalar diliyoruz...

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

İlber Ortaylı, bu kitapta kişinin hayattaki gayesini nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza katarak izah ediyor. Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında yanıtlıyor.

Sayfa:288

Şimdi Onlar Düşünsün

Mücadele etmediğin için kolayca elde edeceksin. Koparıp almayacaksın, uzanıp alacaksın.

Baskıyla ve kaybetme korkusuyla elinde tutmaya çalışmayacaksın, avuçların açık halde şefkatle ve güvenle seveceksin.

Sayfa: 272

Çöldeki Bozkurt

Çöldeki Bozkurt, yaşamak için ölmenin gerekli olduğunu bilen ruhların; Mustafa Kemal’in romanı.

Sayfa: 272

Kimsesiz

Juan José Saer, bu hafıza tazeleme ve sorgulama işlemi sırasında, kendi yaşadığı dönem ile anlatıyı kurduğu beş yüzyıl önceki zaman dilimi arasında canlı ve tamamlayıcı bir bağ kurmayı başarır; Kimsesiz’i özgün kılan da her şeyden önce işte bu özelliğidir.

Sayfa: 152

Turgenyev: Yaşamı, Sanatı ve Çağı

Turgenyev Yaşamı, Sanatı ve Çağı adlı bu çalışma, Prof. Dr. Türkan Olcay tarafından 2005 yılında kaleme alınan İvan S. Turgenyev monografisinin gözden geçirilmiş ve yeni bilgilerle zenginleştirilmiş halidir.

Sayfa: 384

Söyle Bana Nasıl Öldün?

11 Eylül olaylarının sıcağı sıcağına anlatımı, ardından yaşanan şarbonlu biyoterörizm saldırıları ve American Airlines 587 Uçuşu’nun feci kazası da dahil olmak üzere, New York’taki en üzücü felaketlerden bazıları yaşanırken okuyucuyu polis şeridinin arkasındaymış gibi hissettiriyor. Canlı, aksiyon dolu ve iğneleyici bir zekâ ürünü olan bu kitap, yaşayanlar ve ölüler arasında gidip gelmenin zorluklarını ve mükafatlarını anlatıyor.

Sayfa: 195

Ölüm Hücresi





Çocuklar için...

Sayfa: 227

Gotik Film Estetiği

Sadece türün tutkunlarına ya da gotik kültüre ilgi duyanlara değil, gotik filmlerin korku, acı ve dehşet uyandıran ama aynı zamanda haz da veren imajlar dünyasına adım atmak isteyen herkese…

Sayfa: 195