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Yeni çıkan kitaplardan bu hafta
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- 21.03.2022 - 09:35
- Güncelleme : 21.03.2022 - 10:19
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplar çıkmaya devam ediyor. N eokuyacağına karar veremeyen kitapseverler için yeni kitaplardan bir liste hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Gölge Kral
Gölge Kral, okuru II. Dünya Savaşı’nın ilk gerçek çatışmasına götürüyor ve tarihî kayıtların dışında kalan kadın askerlere ışık tutuyor.
Sayfa: 432
Parçalar
Hayatta en iyi tanıdığını düşündüğün insan tamamen bir yabancı çıkarsa?
Sayfa: 554
Herkes Uykuya Daldığında 1: Yaşam Ağacı
1969’un gölgeleri hasta bir zihnin karanlığında yeniden doğduğunda Yaşam Ağacı’nın etrafında devasa bir fırtına baş gösteriyordu. Bu fırtına yürekleri donduracak, ayrılıklara neden olacak, insanları yaşam ve ölüm arasındaki incecik çizgide yürümeye zorlayacak olayların yalnızca başlangıcıydı.
Sayfa: 352
Kurmaca Dünya İçinde
Gerçek dünyanın bir gölgesi, yansıması, taklidi veya karikatürü sayabileceğimiz “kurmaca dünya”ya bakarak yaşamamıza ışık düşürebiliriz.
Sayfa: 384
Hayatta Kalmak - Büyük Hayat Değişimlerine Uyum
Pek çok farklı coğrafyada sayısız insanı harekete geçiren Hayatta Kalmak: Ekonomik Çöküş, yolculuğa herkesi davet ediyor.
Sayfa: 544
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