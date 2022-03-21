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    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bir seçki... Kararsız okurlar için beş kitaplık okuma tavsiyesi.
    • Özel İçerik
    • 21.03.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 10:19
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    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplar çıkmaya devam ediyor. N eokuyacağına karar veremeyen kitapseverler için yeni kitaplardan bir liste hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Gölge Kral

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta #1

    Gölge Kral, okuru II. Dünya Savaşı’nın ilk gerçek çatışmasına götürüyor ve tarihî kayıtların dışında kalan kadın askerlere ışık tutuyor.

    Sayfa: 432

    Parçalar

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta #2

    Hayatta en iyi tanıdığını düşündüğün insan tamamen bir yabancı çıkarsa?

    Sayfa: 554

    Herkes Uykuya Daldığında 1: Yaşam Ağacı

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta #3

    1969’un gölgeleri hasta bir zihnin karanlığında yeniden doğduğunda Yaşam Ağacı’nın etrafında devasa bir fırtına baş gösteriyordu. Bu fırtına yürekleri donduracak, ayrılıklara neden olacak, insanları yaşam ve ölüm arasındaki incecik çizgide yürümeye zorlayacak olayların yalnızca başlangıcıydı.

    Sayfa: 352

    Kurmaca Dünya İçinde

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta #4

    Gerçek dünyanın bir gölgesi, yansıması, taklidi veya karikatürü sayabileceğimiz “kurmaca dünya”ya bakarak yaşamamıza ışık düşürebiliriz.

    Sayfa: 384

    Hayatta Kalmak - Büyük Hayat Değişimlerine Uyum

    Yeni çıkan kitaplardan bu hafta #5

    Pek çok farklı coğrafyada sayısız insanı harekete geçiren Hayatta Kalmak: Ekonomik Çöküş, yolculuğa herkesi davet ediyor.

    Sayfa: 544

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr



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