Yeni çıkan kitaplardan bu hafta

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bir seçki... Kararsız okurlar için beş kitaplık okuma tavsiyesi.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplar çıkmaya devam ediyor. N eokuyacağına karar veremeyen kitapseverler için yeni kitaplardan bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Gölge Kral

Gölge Kral, okuru II. Dünya Savaşı’nın ilk gerçek çatışmasına götürüyor ve tarihî kayıtların dışında kalan kadın askerlere ışık tutuyor.

Sayfa: 432

Parçalar

Hayatta en iyi tanıdığını düşündüğün insan tamamen bir yabancı çıkarsa?

Sayfa: 554

Herkes Uykuya Daldığında 1: Yaşam Ağacı

1969’un gölgeleri hasta bir zihnin karanlığında yeniden doğduğunda Yaşam Ağacı’nın etrafında devasa bir fırtına baş gösteriyordu. Bu fırtına yürekleri donduracak, ayrılıklara neden olacak, insanları yaşam ve ölüm arasındaki incecik çizgide yürümeye zorlayacak olayların yalnızca başlangıcıydı.

Sayfa: 352

Kurmaca Dünya İçinde





Gerçek dünyanın bir gölgesi, yansıması, taklidi veya karikatürü sayabileceğimiz “kurmaca dünya”ya bakarak yaşamamıza ışık düşürebiliriz.

Sayfa: 384

Hayatta Kalmak - Büyük Hayat Değişimlerine Uyum

Pek çok farklı coğrafyada sayısız insanı harekete geçiren Hayatta Kalmak: Ekonomik Çöküş, yolculuğa herkesi davet ediyor.

Sayfa: 544

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr



